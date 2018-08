Stolpersteine für verfolgte Schwule in Dortmund und Duisburg

Heute, 16:20h, noch kein Kommentar

In Duisburg und Dortmund werden jeweils an einem Tag mehrere Stolpersteine zur Erinnerung an verfolgte männliche Homosexuelle verlegt. Die Verlegung von vier Duisburger Steinen findet am 12. September statt. Dortmund folgt am 15. September mit der Verlegung von drei Stolpersteinen.



Duisburg gedenkt mit der Verlegung vier Männern, die von der Gestapo wegen ihrer Homosexualität verhaftet und später verurteilt worden waren: Um 15 Uhr wird der Stein für Paul Friedrich (1909-1945) in der Rahmer Str. 22 eingelassen – Friedrich starb kurz vor Kriegsende im österreichischen KZ Mauthausen.



Um 15.45 Uhr folgt der Stein für Alfred Ledermann (1921-1942) in der Kurt-Heintze-Str. 1 – der von den Nazis als "asozial und homosexuell" bezeichnete Duisburger wurde im KZ Sachsenhausen ermordet.



Um 16.30 Uhr wird ein Stein für August Zgorzelski (1904-1944) in der ehemaligen Obermauerstr. 81 eingelassen (inzwischen ist die Straße der Fußweg Rabbiner-Neumark-Weg in Höhe der Einmündung Junkernstraße). Zgorzelski starb im KZ Buchenwald.



Der letzte Stolperstein wird gegen 17.05 Uhr für Walter Braumann (1897-1973) in der ehemaligen Düsseldorfer Str. 95 eingelassen (heute Gehweg und eine Grünfläche). Er überlebte zwar als einziger die Nazi-Diktatur, galt aber in der Bundesrepublik weiterhin als rechtmäßig verurteilter Straftäter und erhielt nie eine Entschädigung für erlittenes Unrecht.



Stolperstein in Solingen (Bild: J. Wenke / Rosa Strippe e.V.)

Die Verlegung der Stolpersteine wurde möglich gemacht durch Patenschaften des grünen Politikers Michael Kleine-Möllhoff, einem Mitglied der Bezirksvertretung Duisburg-Süd, der SPD-Bundestagsabgeordneten Bärbel Bas und des Vereins DUGay e.V., der den CSD in der Stadt organisiert.

Dortmund: Erinnerung an drei Opfer des Paragrafen 175

Am 15. September folgt die Verlegung von Gedenksteinen in Dortmund durch den Aktionskünstler Gunter Demnig, der das Stolpersteinprojekt 1992 gestartet hatte. Drei Gedenksteine sind Männern gewidmet, die wegen ihrer Homosexualität aufgrund den Paragrafen 175 von den Nazis verfolgt worden waren. Dabei handelt es sich um Kurt Dorr, Hugo Cohen und Friedrich Heimann (mehr Infos hier).



Am Tag vor der Verlegung findet außerdem eine Vorabdiskussion im "Bodo"-Buchladen (Schwanenwall 36-38) statt. Anlass für die Veranstaltung unter dem Titel "Rosa Winkel, schwarzer Winkel" ist, dass mit dem Stein für Dorr erstmals in der Ruhrgebietsmetropole an einen Wohnungslosen erinnert wird (mehr Infos hier).



Bei den Stolpersteinen handelt sich um kubische Betonsteine mit einer Kantenlänge von zehn Zentimetern, auf deren Oberfläche eine beschrifteten Messingplatte angebracht wird. Auf dieser befindet sich der Name eines Menschen, der im Nationalsozialismus ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Selbstmord getrieben wurde. Seit 1992 sind bereits mehr als 60.000 Steine in Deutschland und in 21 weiteren europäischen Ländern verlegt worden. (pm/dk)