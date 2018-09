Köln: anyway sucht kaufmännische*n Angestellte*n / Buchhalter*in

Heute, 10:58h, noch kein Kommentar

Das Jugendzentrum anyway (Träger anyway e.V) für lesbische, schwule, bisexuelle und trans* Jugendliche



» sucht zum 1. Oktober 2018 oder später

» für 20 Stunden pro Woche



eine*n kaufmännische*n Angestellte*n/Buchhalter*in.



Aufgabenschwerpunkte:

» Durchführung von Buchungen, Kostenabrechnungen, Überweisungen

» Kontierung, Kontrolle der Buchhaltungsdaten

» Vorbereitung der monatlichen Gehaltsabrechnungen für den Steuerberater

» Vorbereitung des Jahresabschlusses

» Erstellen von Anträgen und Verwendungsnachweisen für öffentliche Gelder

» Spenden- und Mitgliederverwaltung

» Erstellung betriebswirtschaftlicher Auswertungen

» Unterstützung der Gesamtleitung bei Verwaltungsaufgaben



Wir erwarten:

» eine kaufmännische Ausbildung oder eine Ausbildung als Buchhalter*in oder vergleichbare fundierte Kenntnisse

» sicheren Umgang mit Microsoft Office (v.a. Excel) und mit DATEV

» Erfahrung mit Zuwendungen öffentlicher Gelder oder das Interesse, sich in diesen Bereichen einzuarbeiten

» Kenntnisse im Spenden- und Gemeinnützigkeitsrecht

» idealerweise eine mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Organisation

» Fähigkeit zum selbständigen und verantwortungsbewussten Handeln

» Identifikation mit den Zielen und dem Konzept des anyway e.V.



Wir bieten:

» eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit

» eine angenehme Arbeitsatmosphäre

» einen Arbeitsplatz im Herzen von Köln

» eine Vergütung nach Haustarif in Anlehnung an den TVöD



Wir begrüßen die Bewerbungen von Menschen unabhängig von Behinderung, kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion oder sexueller Identität. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie sich mit den Zielen des anyway e.V. identifizieren können, senden Sie Ihre qualifizierte Bewerbung bis zum 24.09.2018 an folgende E-Mail-Adresse:



anyway e.V.

z.H. Jürgen Piger

Kamekestraße 14

50931 Köln



0221-577776.66