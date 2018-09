SchwuZ Berlin bietet Praktikum im Bereich Künstlerische Leitung

(Bild: Guido Woller)

Das SchwuZ ist Berlins ältestes und beliebtestes Veranstaltungszentrum für queere Kultur und fördert die Entfaltung schwuler Identitäten und aller, die sich für den Abbau einschränkender Kategorien einsetzen. Wir bieten an unserem Standort in der ehemaligen Kindlbrauerei/Neukölln mit über 260 Veranstaltungen im Jahr auf einer Bruttofläche von 1.600 m2 Raum für 1.200 Gäste. Neben unseren eigenen Formaten wie Tanzveranstaltungen, Bühnenprogramm oder Filmpräsentationen bauen wir aktuell unser Geschäftsfeld der Fremdvermietung aus. In diesem Rahmen präsentieren wir u.a. die Konzertreihe Berlin Live mit Acts wie u.a. Marc Almond, Bob Geldof, Faith No More, Eric Burdon, The Do, aber auch Highendveranstaltungen wie Filmpremieren des TV-Senders arte mit Jean Paul Gaultier oder die arte Berlinale Party.



Wir suchen Menschen, die unsere Unternehmenswerte teilen, unabhängig von ihrem kulturellen und sozialen Hintergrund oder ihrer aktuellen Lebenssituation. Wir laden dich ein, dich mit uns zu engagieren und deine fachlichen Qualifikationen, beruflichen Erfahrungen und persönlichen Stärken einzubringen in den äußerst lebendigen und abwechslungsreichen gesellschaftspolitischen Prozess der Öffnung hin zu einer inklusiven Gesellschaft. Aktuell suchen wir Bewerber*innen für folgende Position und möchten insbesondere auch Lesben, Trans* und InterPersonen, sowie Queers* of Color, Schwarze Queers*, Menschen mit Migrationsgeschichte oder Menschen mit Behinderung zu einer Bewerbung einladen.

Aktuell bieten ab Oktober ein 3- bis 6-monatiges



Praktikum im Bereich der Künstlerischen Leitung.



Das Praktikum bietet dir die Möglichkeit, Einblicke in folgende Bereiche zu erhalten in:

• alle Abläufe der Veranstaltungsorganisation und -produktion in einer queeren Kulturinstitution, insbesondere im Bereich Booking

• die organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungsformaten im SchwuZ

• die allgemeinen administrativen Abläufe

• inhaltliche Recherchen und Dokumentationen von potentiellen Künstler_innen

• Umgang mit Datenbanken und Kontaktverteilern

• Begleitung der Veranstaltungen vor Ort

• die Organisation der Künstler_innenbetreuung

• Nachbereitung und regelmäßige Berichterstattung über Erfolg, Herausforderungen und Verbesserungsvorschläge

• die Gestaltung von projektbezogenen Texten für Booking- und Kooperationsanfragen

• die Organisation mit den anderen Gewerken und generell in den Aufbau der Institution SchwuZ

• Pressearbeit, Marketing und Social-Media-Arbeit



Anforderungen

• Verständnis der queeren Szenen, speziell über LGBTIQ-Lebensweisen

• Interesse an der queeren Berliner Club- und Partylandschaft

• Teamfähigkeit und absolute Verlässlichkeit

• organisatorische Fähigkeit

• sorgfältige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise

• Bereitschaft zur Nachtarbeit

• Sehr gute Kenntnis in deutsch in Sprache und Schrift sowie gute Englischkenntnisse

• Freundliches, höfliches und sicheres Auftreten



Das Praktikum wird mit 450,00 Euro brutto monatlich vergütet.

Wöchentliche Praktikumszeit: ca. 39 Stunden.



Voraussetzungen:

Das Praktikum ist ein Pflichtpraktikum für Studierende. Voraussetzung ist, dass du dich im Studium

befindest. Bitte füge deiner Bewerbung neben dem Anschreiben, einen Lebenslauf, Zeugnisse, die

Immatrikulationsbescheinigung, sowie einen Nachweis bei, aus dem hervorgeht, mit welcher maximalen

Länge deine Studienordnung ein Pflichtpraktikum vorsieht, sowie die Information, wie viele Monate

hiervon noch nicht absolviert wurden.



Prozedere:

Bewerbungsfrist: 19.09.2018

Bewerbung mit Lebenslauf per Mail als PDF an

Ansprechperson: LCavaliero Mann