Stettin: Homo-Hasser terrorisieren CSD-Stand

Die Straße, nachdem die Chaoten dort gewütet hatten (Bild: Lambda Warszawa)



Mehrere unbekannte Männer haben am Sonntag in Stettin (Szczecin), der Hauptstadt von Westpommern, aggressiv mit ihren Füßen auf Dekorationen der LGBTI-Organisation Lambda Szczecin eingetreten und Passanten bedroht. Die LGBTI-Aktivisten hatten mit anderen Bürgerrechtlern einen Stand und ein Picknick organisiert, mit denen sie auch für den ersten CSD in Stettin Werbung machten, der in zwei Wochen stattfinden soll.



Bei der familienfreundlichen Veranstaltung sollte in lockerer Atmosphäre für Minderheitenrechte geworben werden – es wurden unter anderem Zuckerwatte und Limonade kostenlos verteilt. Gegen 14 Uhr seien dann die Chaoten laut fluchend aufgetaucht und hätten die Dekoration in Regenbogenfarben in der Straße zerstört, beklagt Lamda.



Vereins-Sprecherin Alicja Ilnicka erklärte, die Männer seien nicht an einem Dialog interessiert gewesen. Auf Fragen hätten sie lediglich mit homophoben Beleidigungen reagiert. "Sie haben uns gesagt, dass Stettin uns nicht will", so Illnicka gegenüber TVN24. Drei der Täter seien auf regenbogenfarbene Schirme und Flaggen zugelaufen und hätten gezielt auf diesen herumgetrampelt und sie zerrissen. "Ich hatte Angst", so Illnicka. Mindestens ein Anwohner habe von seinem Fenster aus den Chaoten zugejubelt und ihnen zugerufen: "Bravo, ihr Helden!" Viele andere Passanten, die an Informationen interessiert gewesen seien, hätten die Flucht ergriffen. Als die Polizei gekommen sei, seien die Täter schon nicht mehr auffindbar gewesen.



LBGTI-Aktivisten hoffen nun, mit einem Video die Täter zu finden. Allerdings drohten ihnen bei Ermittlungen wegen Rowdytums nur geringe Strafen. Bei polnischen Gerichten würde sich die homophobe Intention so gut wie nie strafverschärfend auswirken, so Ilnicka.



Regierung in Warschau heizt homophobe Stimmung an

Die Stimmung gegen Homosexuelle und CSDs wird derzeit in Polen von der rechtspopulistischen Regierung angeheizt. Erst Mitte August bezeichnete Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak etwa den CSD in Posen als "Sodomiten-Parade" (queer.de berichtete). LGBTI-Aktivisten halten diese Rhetorik für gefährlich, da sie von Homo-Hassern als Freibrief für Gewalt gegen sexuelle Minderheiten aufgefasst werden könne. Auch in Posen hatte es einen Gegenprotest von Nationalisten gegeben.



Der erste CSD in der 400.000 Einwohner zählenden Großstadt Stettin (1. Marsz Równości w Szczecinie) ist für den 15. September geplant. Die Organisatoren von Lambda Szczecin erklärten, dass die Polizei die Sicherheit der Teilnehmer garantiert habe. Gegen das Event seien mehrere Protestaktionen konservativer und rechtsradikaler Gruppierungen angekündigt.



Die LGBTI-Organisation Lambda Warszawa kündigte als Reaktion auf den Übergriff auf ihrer Facebook-Seite an, Ende September Selbstverteidigungskurse auch in der Region Stettin durchzuführen. (dk)