Dragqueens im Dreivierteltakt

Der Wiener Regenbogenball findet 2019 zum 22. Mal statt (Bild: HOSI Wien / Martin Zigler)

Von Norbert Blech

Heute, 13:46h, noch kein Kommentar

Der Regenbogenball hat sich als klassischer Wiener Ball für LGBTI mittlerweile fest im Ballkalender der Stadt etabliert und findet 2019 zum 22. Mal statt. Im Parkhotel Schönbrunn wird das Event am 26. Januar ganz traditionell mit einer Polonaise eröffnet. Getanzt wird zu Walzer, Fox und Samba. Disco, Regenbogenball-Casino, Live-Acts und die Publikumsquadrille um Mitternacht machen den Regenbogenball zum abwechslungsreichen Highlight der Saison.



Längst kein Geheimtipp mehr und meist schon Wochen im Voraus ausverkauft ist der Kreativball, der alternative Ball der queeren Szene und ihrer Freunde. 2019 findet er am 1. und 2. Februar bereits zum 27. Mal statt. Diesmal steht er unter dem Motto "Unterm Regenbogen".

Miss Candy macht dem Opernball Konkurrenz

Während am 28. Februar beim Opernball in der Wiener Staatsoper staatstragend im Dreivierteltakt Walzer getanzt wird, geht zeitgleich bei Miss Candys Rosenball so richtig die Post ab. Wiens bekannteste Dragqueen liefert eine fulminante Show. Die Dancefloors sind bis in die frühen Morgenstunden gut gefüllt.



Größtes Highlight der Wiener LGBTI-Events des kommenden Jahres ist allerdings der EuroPride, der zum zweiten Mal nach 2001 in der österreichischen Hauptstadt stattfindet. Von 1. bis 16. Juni machen Informations-, Diskussions- und Kulturveranstaltungen sowie Partys Wien zum Zentrum der europäischen LGBTI-Community. Mehr als eine Million Besucher werden zu diesem Event erwartet. (cw/pm)