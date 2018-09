Berlin: HILFE-FÜR-JUNGS e.V. sucht Sozialpädagog*innen / Sozialarbeiter*innen

Heute, 11:19h, noch kein Kommentar

HILFE-FÜR-JUNGS e.V. sucht für sein Projekt subway – Hilfe für Jungen* und Männer*, die anschaffen



Sozialpädagog*innen / Sozialarbeiter*innen



mit akademischem Abschluss oder vergleichbarer Qualifikation in Teilzeit mit einem Stellenumfang von 75% WAZ.



Aufgabenfelder sind:

• die Straßensozialarbeit in der mann-männlichen & trans* Prostitutionsszene, z.B. Bars (mehrfach wöchentlich, auch nachts und gelegentl. am Wochenende),

• die Beratung von Jungen* und Männern* zu Fragen der (sexuellen) Gesundheit, Kinder- & Jugendschutz, Entwicklung von Perspektiven außerhalb der Prostitution und Sicherung der Existenz,

• Betrieb einer Anlaufstelle und die Weiterentwicklung von aufsuchenden und niederschwelligen Angeboten.



Anforderungen:

• Sie wollen sich mit den Themen Prostitution und sexuelle Gewalt an Jungen* auseinandersetzen,

• Sie haben fundierte Kenntnisse schwuler und trans*- Lebenswelten,

• Sie sprechen wünschenswerterweise Rumänisch

• Sie sind engagiert, flexibel, team- und konfliktfähig,

• Sie haben Interesse am konzeptionellen Arbeiten und der Weiterentwicklung des Projektes,

• Sie sind sicher im Umgang mit moderner Kommunikationstechnik und Software,

• Sie besitzen eine PKW-Fahrerlaubnis,

• Sie sind bereit ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen (bei Einstellung, sowie alle 2 Jahre).



Wir bieten

• eine interessante, langfristige und abwechslungsreiche Tätigkeit,

• Bezahlung nach TV-L (2018), inkl. Jahressonderzahlung, Handgeld

• wöchentliche Teamsitzungen, Konzeptmitarbeit, kollegialer Austausch, Supervision und Fortbildungen,

• einen Arbeitsplatz in einem Träger mit vielfältigen Mitgestaltungsmöglichkeiten.



Hinweise zur Bewerbung

HILFE-FÜR-JUNGS e.V. arbeitet mit Jungen, die sexuelle Gewalt erfahren haben und/oder davon bedroht sind. Um diese Jungen weitestgehend schützen zu können, verlangen wir von zukünftigen Angestellten

• dass sie per Unterschrift versichern, noch nie durch strafrechtliche Ermittlungen gegen die eigene Person (also nach einer polizeilichen Anzeige) in Bezug auf das sexuelle Selbstbestimmungsrecht von Menschen (Dreizehnter Abschnitt des StGB) beschuldigt worden zu sein;

• dass sie per Unterschrift versichern, dass sie, wenn sie durch strafrechtlichen Ermittlungen gegen die eigene Person (also nach einer polizeilichen Anzeige) in Bezug auf das sexuelle Selbstbestimmungsrecht von Menschen (Dreizehnter Abschnitt des StGB) beschuldigt werden, den Arbeitgeber (HILFE-FÜR-JUNGS e.V.) unverzüglich davon in Kenntnis setzen;

• eine schriftliche Einverständniserklärung, dass sich der Geschäftsführer von HILFE-FÜR-JUNGS e.V. mit den letzten Arbeitgebern in Verbindung setzen kann, um ausschließlich das Thema Nähe/Distanz zu Kindern und Jugendlichen zu erfragen.



Die Vorstellungsgespräche finden am 5.10.2018 statt.



Vollständige Bewerbungsunterlagen und Rückfragen NUR per Email an: (Stichwort subway)