Schwulenberatung Berlin sucht weitere_n Mitarbeitende_n

Heute, 16:26h, noch kein Kommentar

Die Schwulenberatung Berlin sucht für den Bereich "Eingliederungshilfe nach §§ 54, 54 SGB XII – Betreuung von Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung" im Wohnprojekt am Ostkreuz



eine_n weitere_n Mitarbeitende_n.



Der Stellenumfang beträgt 30 Wochenstunden und kann ggfs. erhöht werden.



Gewünscht ist eine entsprechende Ausbildung als Sozialpädagog_in, Psycholog_in, Erzieher_in, Ergotherapeut_in, Krankenpfleger_in oder vergleichbar.



Für weitere Informationen wende Dich bitte per E-Mail oder telefonisch an Jörg Duden: , Twel. (0309 44 66 88 22.



Bewerbungen bitte an .