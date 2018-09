Eva Air: Kein Priority Boarding für schwule Eltern

Masakatsu Ukon / flickr) Die taiwanesische Fluggesellschaft Eva Air hat mehrere Maschinen im "Hello Kitty"-Design im Einsatz (Bild:

Neben Business-Class-Kunden und Vielfliegern mit Statuskarte dürfen Familien mit kleinen Kindern in der Regel zuerst in den Flieger. Doch als der US-Bürger Jeff Cobb am 1. September zusammen mit seinem Ehemann und ihrer 19 Monate alten Tochter mit Eva Air von San Francisco nach Taipeh fliegen wollte, wurde er vom Flughafenpersonal zurückgeschickt. Nur ein Elternteil dürfe das Kind beim Priority Boarding begleiten, hieß es zur Begründung. Cobb musste sich in der normalen Schlange anstellen.



Da er zuvor noch nie mit der taiwanesischen Airline geflogen war, fügte er sich der ungewöhnlichen Aufforderung. Doch als er dann verspätet in die Maschine kam, erzählte ihm sein Mann, dass heterosexuelle Eltern mit Kindern das Priority Boarding gemeinsam nutzen durften.



Auf Twitter machte Jeff Cobb den Vorfall am Tag danach öffentlich. "Ich bin sehr enttäuscht darüber, dass das Eva-Bodenpersonal am SFO denkt, dass es in Ordnung ist, gleichgeschlechtliche Familien während des Boardings zu trennen", schrieb der schwule Vater in dem Kurznachrichtendienst. Er werde "definitiv nie wieder" mit dieser Fluggesellschaft reisen.



@EVAAirUS 3/3 Im very disappointed that the EVA ground staff at SFO thinks its ok to separate same-sex families during boarding. I will definitely not be flying this airline again after this incident. Jeff (@jeffcobb415) September 2, 2018

Eva Air entschuldigt sich für Fehler des Bodenpersonals

Ebenfalls auf Twitter entschuldigte sich Eva Air inzwischen bei der Regenbogenfamilie. Es gelte in dem Unternehmen eine Null-Toleranz-Politik für Diskriminierung jeglicher Art, heißt es in einem von insgesamt vier Posts vom 5. September.



Das Bodenpersonal habe einen Fehler gemacht, so die Airline: "Um eine verstopfte und unsichere Jet-Brücke bei unserem Flug am 1. September zu verhindern, informierte der Gate-Agent fälschlicherweise Passagiere, die ein Priority Boarding verlangten, dass das Familien-Boarding auf ein Verhältnis von einem Erwachsenen zu einem Kind beschränkt wäre."



Die Fluggesellschaft will nun ihr Diversity-Training überprüfen, "damit ein solcher Vorfall nicht noch einmal vorkommt". (cw)