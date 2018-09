Berliner Aids-Hilfe und Schwulenberatung Berlin suchen Mitarbeiter*in für den Bereich Empfang

Heute, 10:58h, noch kein Kommentar

Die Berliner Aids-Hilfe und die Schwulenberatung Berlin suchen insbesondere für ihr Kooperationsprojekt "Checkpoint"



eine*n Mitarbeiter*in für den Bereich Empfang (30 Std/W).



Die Schwulenberatung Berlin bietet Beratung und Unterstützung für schwule Männer, trans* und Inter* Menschen und Menschen mit HIV und Hepatitis.



Im Rahmen der Fast Track City Initiative Berlins entsteht im Herbst 2018 ein niedrigschwelliger Checkpoint für MSM* mit/ohne Drogenkonsum, mit /ohne Migrations-/Fluchterfahrung. Der Checkpoint ist ein Kooperationsprojekt von u.a. Berliner Aids-Hilfe, Schwulenberatung Berlin und niedergelassenen Ärzten in der HIV-Versorgung. Neben psychosozialer Beratung, Test auf HIV/STI/Hepatitiden wird auch medizinische Behandlung inklusive PrEP und PEP an 7 Tagen/Woche angeboten werden.



Die Empfangstätigkeit wird im Schichtdienst vorzugsweise im Checkpoint ausgeführt, aber auch an den weiteren Standorten in Charlottenburg und Kreuzberg.



Aufgaben u.a.:

- Mitwirkung beim organisatorischen Aufbau des neuen Checkpoints,

- Telefonannahme, Weiterleitung von Anfragen

- Terminvereinbarungen online, telefonisch oder per Email

- Erklärung der Abläufe für Checkpoint- Nutzer*innen

- Organisation empfangsbezogener Arbeitsabläufe

- Vor- und Nachbereitung/Mithilfe bei Veranstaltungen

- Versand von Informationsmaterialien



Voraussetzungen:

- Freundliche und höfliche Umgangsformen

- Bereitschaft zur Arbeit im Schichtdienst und an Wochenenden

- Explizite Kenntnisse der LSBTI*-Lebenswelten

- Sprachkenntnisse in Deutsch (C1 oder höher), Englisch (B2 oder höher)

- Sorgfältige, selbständige Arbeitsweise

- teamfähig, engagiert und flexibel



Erwünscht:

- Berufserfahrung im Bereich Empfang oder Kundenservice

- Zugehörigkeit zu LSBTI*

- Kenntnisse zu HIV, STI, Hepatitiden, Drogenkonsum

- Sprachkenntnisse in weiteren Sprachen



Aussagekräftige Bewerbungen

bitte bis zum 20.9. mit Kennwort A1/2018/08 Empfang

- per E-mail an oder

- per Post an: Schwulenberatung Berlin, Niebuhrstraße 59/60, 10629 Berlin



Bewerbungen von HIV-positiven Menschen und/oder Menschen mit Migrationserfahrung, Trans* und Inter* Menschen sind herzlich willkommen.



Bei Fragen bitte an Elke Fernholz wenden: .