Ludwigshafen: 16-Jähriger greift zwei Schwule an

Heute, 12:04h,

Zu einer Schlägerei mit homophobem Hintergrund zwischen insgesamt fünf Personen kam es am Mittwochabend in Ludwigshafen. Laut Polizeibericht vom Donnerstag begegneten sich die Beteiligten gegen 22 Uhr in der Unterführung Passadenaallee in der Nähe des Hauptbahnhofes.



Ein 16-Jähriger war demnach mit zwei Personen unterwegs, als er in der Unterführung auf einen 31-Jährigen und einen 54-Jährigen traf. Diese bezeichnete er als schwul und machte sich über deren Äußeres lustig.



Im Verlauf des sich daran anschließenden Streitgesprächs schlug der 16-Jährige plötzlich auf den 31-Jährigen ein. Die beiden bisher unbekannten Begleiter des jungen Mannes traten und schlugen dann ebenfalls auf den Älteren ein. Bei dem Versuch des 54-Jährigen, seinem Freund zu helfen, wurde dieser ebenfalls geschlagen.

Einer der Männer erlitt eine Platzwiunde am Kopf

Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten die beiden Unbekannten. Der 16-Jährige erlitt eine Verletzung an der Stirn, der 31-Jährige eine Platzwunde am Hinterkopf. Der andere Mann blieb unverletzt. Nähere Angaben zu den mutmaßlichen Tätern und den Angegriffenen wurden im Polizeibericht nicht gemacht.



Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 per Telefon (0621) 963-2122 oder E-Mail an . (ots/cw)