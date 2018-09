Lucas Hedges: Nicht schwul, nicht hetero, nicht bi

Lucas Hodges im Film "Manchester by the Sea" (Bild: Amazon Studios)

Wenige Woche vor der Premiere des Filmdramas "Boy Erased", das von einem Homo-"Heiler"-Camp handelt, hat sich Hauptdarsteller Lucas Hedges erstmals zu seiner eigenen sexuelle Orientierung geäußert. Im Interview mit "Vulture" sagte der 21-Jährige, dass er wegen der Thematik des Films auch ehrlich über sich selbst reden müsse – das sei aber nicht so einfach: "In den anfänglichen Kapiteln meines Lebens war ich am meisten in meine männlichen Freunde vernarrt. Das war so durch die gesamte Oberstufe. Ich denke, mir war immer klar, dass ich – obwohl ich hauptsächlich Frauen attraktiv finde – in einem Spektrum existiere."



Weiter erklärte Hodges: "Ich hab mich geschämt, dass ich keine 100-Prozent-Antwort geben konnte, weil mir klar war, dass die eine Seite der sexuellen Orientierung einige Fragen mit sich bringt und die andere nicht so sehr." Er könne sich nur so beschreiben: "Nicht völlig hetero, aber auch nicht schwul und nicht zwangsläufig bisexuell."

Hedges gab zu, dass diese Antwort etwas verwirrend sei. Menschen erwarteten von Schauspielern, dass diese sich selbst kennen. Er sei aber anders: "Ich bin etwas verwirrt in meinem Leben und fühle mich unter Druck gesetzt, irgendeine Antwort zu geben." Er ziehe es vor, in seiner Schauspielerei Antworten zu geben, wisse aber nicht, wie er manche Fragen in seinem eigenen Leben beantworten könne.



Lucas Hedges hat bislang in mehreren erfolgreichen Filmen wie "Labor Day", "The Zero Theorem", "Grand Budapest Hotel", "Kill the Messenger", "Manchester by the Sea" und "Lady Bird" mitgespielt und wurde von Filmkritikern hoch gelobt. In "Boy Erased" stellt er einen 19-Jährigen Pfarrerssohn in einer kleinen Südstaaten-Stadt dar, der sich als schwul outet und dann in ein Homo-"Heiler"-Camp geschickt wird. In weiteren Rollen sind Nicole Kidman, Russell Crowe, Xavier Dolan und Troye Sivan zu sehen. Der Film wird bereits jetzt als möglicher Oscar-Kandidat gehandelt. In Deutschland läuft "Boy Erased" am 15. November an, in den USA bereits zwei Wochen früher. (dk)