Rund jeder siebte junge Schweizer hatte Homo-Sex

15 Prozent der sexuell aktiven jungen Schweizerinnen und 13 Prozent der jungen Schweizer haben bereits mindestens einen gleichgeschlechtlichen Sexualpartner gehabt. Das ist eines der Ergebnisse einer Umfrage unter 24- bis 26-Jährigen in der Schweiz. Insgesamt beantworteten mehr als 7.100 Personen Forschern der Universität Lausanne Fragen über ihre Sexualität (PDF).



Insgesamt geben 95 Prozent der Befragten an, schon mindestens einmal Sex gehabt zu haben. Der Anteil derjenigen, die nur gleichgeschlechtliche Sexualkontakte hatten, ist äußerst niedrig: 3,4 Prozent der jungen sexuell aktiven Männer und 1,0 Prozent der Frauen behaupten, ausschließlich homosexuelle Kontakte gehabt zu haben. Das durchschnittliche Alter beim ersten sexuellen Kontakt ist knapp 17 Jahre.

2,8 Prozent schwul/lesbisch, 3,3 Prozent bisexuell

Insgesamt bezeichnen sich knapp 92 Prozent der Befragten als heterosexuell. 2,8 Prozent geben ihre sexuelle Orientierung mit schwul oder lesbisch an. Hier gibt es große Unterschiede zwischen Männern und Frauen: Während sich nur 1,3 Prozent der Frauen als lesbisch beschreiben, geben 4,3 Prozent der junge Männer an, schwul zu sein.



3,3 Prozent der Befragten beschreiben sich als bisexuell. Hier liegt der Anteil der Frauen (4,3 Prozent) höher als der der Männer (2,4 Prozent). 1,6 Prozent der Befragen wissen noch nicht, wie sie ihre sexuelle Orientierung beschreiben sollen; 0,6 Prozent nennen eine andere Orientierung wie etwa pansexuell.



Die Zahlen zur Selbsteinschätzung von Homo- und Bisexualität sind im Vergleich zu anderen Umfragen relativ niedrig. So fand eine amerikanische Umfrage unter 18- bis 34-Jährigen erst kürzlich heraus, dass sich 14 Prozent als LGBT bezeichneten – und damit mehr als doppelt so viele als in der Schweizer Umfrage (queer.de berichtete). (dk)