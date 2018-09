Kein Schutz für queere Flüchtlinge in Ankerzentren

Wenn es queere Flüchtlinge nach Deutschland schaffen, werden sie häufig in Asylunterkünften Opfer homo- oder transphober Gewalt (Bild: flickr / brx0 / by 2.0)

Von Dennis Klein

Heute, 13:30h,

In den von der Bundesregierung geplanten zentralen Aufnahmestellen für Asylbewerber, den sogenannten Ankerzentren, werden keine besonderen Schutzmaßnahmen für LGBTI ergriffen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Fraktion hervor (PDF).



Die Grünen fragten nach geplanten Schutzmaßnahmen für vulnerable (gefährdete) Gruppen in den Massenunterkünften, neben LGBTI werden auch Familien, Jugendliche, Kinder oder allein reisende Frauen erwähnt. Die Partei nutzt in ihrem Fragenkatalog inklusive der Vorbemerkung 17 Mal das Kürzel LSBTTI – in der vom Innenministerium verfassten Antwort taucht das Wort kein einziges Mal auf und es wird nicht auf die spezifischen Bedürfnisse von sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten eingegangen.



In der Antwort schreibt die Bundesregierung zwar, dass sie den Schutz vulnerabler Gruppen grundsätzlich befürworte. So heißt es: "Die besonderen Schutzbedürfnisse der Angehörigen vulnerabler Gruppen werden auch in AnkER-Einrichtungen berücksichtigt." Ferner heißt es unverbindlich, diese stünden einer "zügigen Bearbeitung grundsätzlich nicht entgegen". Konkret nach Schutzmaßnahmen gefragt, verweist die Bundesregierung aber auf die Länder, die für die Umsetzung verantwortlich seien. Auf der Frage, welche zusätzlichen Maßnahmen, etwa für psychosoziale Beratung oder "baulich erforderliche Schutzmaßnahmen für Frauen und LSBTTI" geplant seien, antwortete das Innenministerium kurz: "Derzeit sind keine zusätzlichen Maßnahmen geplant."

Queere Flüchtlinge müssen auch bei Gefährdung in Ankerzentrum leben

Zudem verweist die Regierung darauf, dass selbst besonders schutzbedürftige Menschen nicht von der Verpflichtung befreit werden sollen, innerhalb der Ankerzentren zu leben. Der Aufenthalt aller zugewiesenen Asylbewerber sei "räumlich beschränkt", heißt es in der Antwort. "Darüber hinausgehende Sonderregelungen für die AnkER-Zentren gibt es nicht."



Ankerzentren (AnkER steht für Ankunft, Entscheidung, Rückführung) sind Teil des Koalitionsvertrags von Union und SPD – die Massenunterkunft wurde von der CSU durchgesetzt. Bislang gibt es lediglich sieben derartige Einrichtungen in Bayern, während es in den anderen Ländern erheblichen Zweifel an dem Konzept gibt. Von den Zentren aus sollen Flüchtlinge mit Bleibeperspektive auf Kommunen verteilt werden. Wer keine Bleibeperspektive hat, soll von dort aus abgeschoben werden. Es ist geplant, dass Geflüchtete "in der Regel" nicht länger als 18 Monate in diesen Einrichtungen verweilen müssen.



LGBTI-Aktivisten verwiesen wiederholt darauf, dass queere Flüchtlinge in Unterkünften immer wieder homo- und transphoben Anfeindungen ausgesetzt seien, teilweise auch Gewalt (queer.de berichtete). In mehreren Städten wie Berlin, Hamburg, Köln, Hannover und Nürnberg wurde deshalb spezieller Wohnraum für diese Gruppe eingerichtet.