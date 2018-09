Nach 15 Staffeln: Erster schwuler Chirurg bei "Grey's Anatomy"

Alex Landi wird künftig als schwuler Arzt bei "Grey's Anatomy" dabei sein (Bild: IMDB)

Der Ärztestab des Grey Sloan Memorial Hospital in Seattle wird bunter: In der Ende des Monats im US-Sender ABC anlaufenden 15. Staffel von "Grey's Anatomy" wird Schauspieler Alex Landi nach einem Bericht des stets gut informierten Branchenmagazins "TVLine" die Rolle des Dr. Nico Kim übernehmen, des ersten schwulen Chirurgen der Krankenhausserie.



ABC bestätigte inzwischen, dass der Schauspielneuling in der Serie mitspielen wird, nannte aber bislang noch keine Details zu seiner Figur. Als sicher gilt, dass Landi kein festes Mitglied im Schauspielerensemble wird, sondern vorerst "nur" eine wiederkehrende Rolle erhält, also nicht in jeder Folge dabei sein wird. Bislang spielte der in New York City geborene Darsteller, der koreanisch-italienischer Abstammung ist, nur in einer Gastrolle in der Fernsehserie "Bull" sowie in Kurzfilmen mit.

Die Serie "Grey's Anatomy", die bereits seit 2005 im Abendprogramm zu sehen ist, hatte bereits mehrere prominente LGBTI-Figuren. So spiele Sara Ramírez die Rolle der bisexuellen Chirurgin Callie Torres zwischen Staffel zwei und zwölf – in insgesamt 239 Folgen. Torres gilt damit als LGBTI-Figur mit den meisten Auftritten in einer Fernsehserie in den großen amerikanischen Networks. Bis zur letzten Staffel stellte außerdem Jessica Capshaw die lesbische Kinderchirurgin Dr. Arizona Robbin dar.



2006 geriet die Krankenhausserie in die Schlagzeilen, weil Schauspieler Isaiah Washington seinen schwulen Schauspielkollegen T.R. Knight als "Schwuchtel" beschimpft hatte (queer.de berichtete). Später entschuldigte sich Washington bei seinen Kollegen und Fans dafür, "dass ich ein Wort genutzt habe, das auf jeden Fall inakzeptabel ist" (queer.de berichtete). Washingtons Figur wurde trotzdem zum Ende der damals laufenden Staffel aus der Serie gestrichen. Zwei Jahre später stieg auch Knight aus. Seine Figur George O'Malley starb bei einem Busunfall.



Im deutschen Fernsehen wird "Grey's Anatomy" in der Regel ein halbes Jahr nach der Erstaustrahlung in den USA von Pro Sieben gezeigt. (dk)