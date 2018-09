Hass-Bus gegen queere Sichtbarkeit und Gleichwertigkeit startet Deutschland-Tour

Der sogenannte "Bus der Meinungsfreiheit" im letzten Jahr in Köln, umrandet von einem größeren Gegenprotest der Szene. Am Montag ist der Bus erneut in der Domstadt

Ein Jahr nach der homo- und transfeindlichen Bus-Tour unter dem Motto "Ehe bleibt Ehe. Jungs sind Jungs. Mädchen sind Mädchen" zur Bundestagswahl 2017 gehen das Bündnis "Demo für alle" von Hedwig von Beverfoerde und das europaweite Petitionsportal "CitizenGo" ab Samstag erneut gemeinsam auf eine Fahrt durch deutsche Städte.



Wenige Wochen vor den Landtagswahlen in Hessen und Bayern sind an acht Tagen hintereinander in ebenso vielen Städten Kundgebungen geplant, das Motto diesmal: "Stoppt übergriffigen Sex-Unterricht! Schützt unsere Kinder! Aufklärung ist Elternrecht." Wie vor allem die ersten Kundgebungen der "Demo für alle" in Stuttgart richtet sich der Protest der christlichen Fundamentalisten unter allerlei Übertreibungen, Falschdarstellungen, Moralpanik und Ängste-Schürerei gegen moderne Sexualpädagogik und Sexualkunde sowie gegen Schulaufklärung über LGBTI durch Lehrer oder Aufklärungsteams.





Von der "Demo für alle" werden diese teils sehr unterschiedlichen Aufgaben, die jeweiligen Verantwortlichen und Methoden sowie die Ziel-Altersklassen zu einem einzigen Thema vermischt und komplett bekämpft: "In immer mehr Bundesländern werden Lehr- und Bildungspläne im Sinne 'Sexueller Vielfalt' umgeschrieben", beklagt die Presseerklärung zur Bus-Tour. "Fächerübergreifend werden Kinder und Jugendliche so mit der unwissenschaftlichen Gender-Ideologie und der hoch problematischen 'Sexualpädagogik der Vielfalt' konfrontiert und dadurch teilweise schwer verunsichert und in ihrer Intimsphäre verletzt." Eine Mitarbeiterin von Zartbitter wird gar mit den Worten zitiert: "Dies ist eine neue Form sexualisierter Gewalt, die zudem sexuelle Übergriffe durch Jugendliche fördert."



In der Petition von "Demo für alle" auf "CitizenGo" zur Bustour, die an den Vorsitzenden der Kultusministerkonferenz gerichtet ist, stört man sich etwa an queeren Aufklärungsteams an Schulen: "LSBTIQ-Gruppen wollen ihre Lebensweisen vor Kindern 'sichtbar' machen und als gleichwertig mit heterosexuellen Lebensweisen darstellen und akzeptiert wissen" – ein Vorwurf, der mehr über die "Demo für alle" und ihre Diskriminierungs- und Unterdrückungslust aussagt als über die LSBTIQ-Gruppen.



Die Petition erwähnt noch, dass die Aufklärungsteams "am liebsten (…) allein mit den Kindern" arbeiten wollen, um ohne Lehrer "'heikle' Fragen ohne 'falsche Scham' zu erörtern" – was sinnvoll ist und beim Lesen verständlich erscheint, wird hier allerdings empört eingebettet in einen Text, der die "Sexualpädagogik der Vielfalt sowohl historisch als auch in ihrem pädagogischen Ansatz" als "pädophil kompromittiert" darstellt. Dazu wird eine diffamierende Linie vom Sexualpädadogen Helmut Kentler zur heutigen Sexualpädagogik gezogen.



Wie viele weitere angegriffene Organisationen und Personen hatten queere Aufklärungsteams wie SCHLAU, deren Schwerpunkt Antidiskriminierung und nicht Sexualaufklärung sind, schon vor Jahren Kritik mit Fakten zurückgewiesen und versucht, ihre sinnvolle Arbeit zu erklären. Die "Demo für alle" dämonisiert hingegen alles weiter und behauptet: "Seriöse Sexualwissenschaftler warnen schon lange vor dem Einsatz der externen LSBTIQ-Lobbygruppen an den Schulen." Die beiden als Beweis genannten Wissenschaftler, Karla Etschenberg und Jakob Pastötter, traten selbst auf Veranstaltungen der "Demo für alle" auf.

Gegenproteste in sechs Städten, aber nicht in der größten

Der Bus wird bis Samstag, den 15. September, in acht Städten Halt machen. Gegenkundgebungen sind in sechs davon geplant:



Samstag 8.9. ab 12 Uhr Regensburg, Domplatz (Facebook)

Sonntag 9.9. ab 13 Uhr Dresden, Postplatz (FB)

Mittwoch 12.9. ab 15 Uhr Köln, Bahnhofsvorplatz (FB)

Donnerstag 13.9. ab 15 Uhr Wiesbaden, Marktplatz (FB, Reise aus Darmstadt)

Freitag 14.9. ab 14.30 Uhr Stuttgart, Schillerplatz (FB)

Samstag 15.9. ab 12 Uhr München, Lenbachplatz (FB)



Aus Berlin (Bus am Mo., 10.9., ab 15 Uhr offenbar am Potsdamer Platz) und Fulda (Di. ab 15 Uhr, Universitätsplatz) sind keine Gegenkundgebungen bekannt. In der Hauptstadt argumentiert Enough is Enough, ein Gegenprotest würde dem Bus, der nicht mehr als "drei Dutzend tiefreligiöse Fortschrittsfeinde" versammle, unnötig Aufmerksamkeit verschaffen; der regionale LSVD schließt sich dieser Auffassung an. Im Vergleich zu regulären Kundgebungen der "Demo für alle" waren Stopps der Bus-Tour im letzten Jahr in der Tat schlecht besucht. Für beide Protestformen galt allerdings auch: Wo die Szene Medien gut informierte und sichtbar dagegen hielt, wurden Beverfoerde & Co. äußerst kritisch aufgegriffen. Die Netzwerke des einstigen CDU-Mitglieds können zugleich durchaus national, regional und lokal Themen setzen, wie auch in Berlin erst im Frühjahr der Streit um eine Kita-Broschüre zeigte.



Im letzten September hatte die erste Bustour in München, Stuttgart, Karlsruhe und Wiesbaden, Köln, Düsseldorf und Hannover, Dresden und zum Abschluss in Berlin Halt gemacht – immer begleitet von deutlich größeren Gegenprotesten der alarmierten Szene.

Mit Protesten gegen den Bildungsplan in Baden-Württemberg hatte die "Demo für alle" 2014 einst begonnen – damals noch von Hedwig von Beverfoerde im Rahmen der "Initiative Familienschutz" der AfD-Politikerin Beatrix von Storch organisiert. Speziell störte man sich an der geplanten Aufklärung über LGBTI und dem Bemühen, Kindern die Akzeptanz Homo- und Transsexuellen gegenüber zu vermitteln. Sexuelle Vielfalt "wertfrei" darzustellen, sei mit keiner Religion vereinbar, sagte Hewdig von Beverfoerde bei einer Kundgebung in Stuttgart (queer.de berichtete). Bei einer anderen ließ sie unter Applaus einen jungen Mann auftreten, der seine Homosexualität nicht auslebt (queer.de berichtete).



In Bayern konnte die "Demo für alle" mit einer Petition bei CitizenGo und einem Besuch beim Kultusminister vor rund zwei Jahren durchsetzen, dass dort nicht "Akzeptanz" sondern "Toleranz" gegenüber LGBTI Lehrziel ist (queer.de berichtete) – die CSU warnte erst diese Woche selbst vor "frühkindlicher Sexualisierung in unseren Schulen" mit "Sichtbarkeit aller Formen sexueller Vielfalt" (queer.de berichtete). In Hessen hingegen zeigten mehrere Demonstrationen und Kongresse der DfA gegen einen eingeführten Lehrplan bislang keine "Erfolge" bei Schwarz-Grün. Wie die DfA beklagt auch die AfD in ihrem Landtagswahlprogramm eine angebliche "Umerziehung" durch den zurückzuziehenden Lehrplan, da er die "Akzeptanz vielfältiger sexueller Verhaltensweisen vermittle und "Homosexualität und andere sexuelle Orientierungen (LSBTTIQ) als gleichwertige Erscheinungsformen menschlicher Sexualität" darstelle.



