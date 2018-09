Wikimops / wikipedia) Daniel Küblböck bei einem Auftritt im Jahr 2016 (Bild:



,

Der durch "Deutschland sucht den Superstar" bekannt gewordene Sänger Daniel Küblböck wird im Atlantik vermisst. Der 33-Jährige befand sich auf einer Kreuzfahrt von Hamburg nach New York und soll nach Angaben der Reederei AIDA Cruises selbst von Bord gesprungen sein, berichtete u.a. die Deutsche Presse-Agentur.



Der Vorfall ereignete sich gegen sechs Uhr Ortszeit kurz vor der Insel Neufundland, die vor der Nordostküste Nordamerikas liegt. Das Kreuzfahrtschiff stoppte seine Fahrt und kehrte zur Unglücksstelle zurück. Mit Flugzeugen und Hubschraubern beteiligt sich auch die Küstenwache an der Suche. Die Temperaturen liegen dort derzeit nur bei 13 Grad.

Von DSDS zum Dschungelcamp

Küblböck galt 2003 in der ersten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" als der "Paradiesvogel" und belegte am Ende den dritten Platz. Mit "You Drive Me Crazy" schaffte er es dann auf Rang eins der deutschen und thailändischen Charts. Danach ließ der Gesangserfolg nach.



Gern gesehen war Küblböck allerdings in Reality-Shows: So galt er als eine der Attraktionen in der ersten Staffel von "Ich bin ein Star – holt mich hier raus" – und durfte hier als erster deutscher Kandidat in den Kakerlaken-Sarg (queer.de berichtete). 2005 besuchte er mit Drag-Queen Oliva Jones den "Big Brother"-Container und outete Alexander Klaws, den ersten DSDS-Gewinner, als schwul (queer.de berichtete) – was dieser sogleich dementierte.



Mit seiner eigenen sexuellen Orientierung spielte Küblböck über die Jahre. So hatte er während des DSDS-Hypes angegeben, bisexuell zu sein; 2010 sagte er, dass sein Herz "mehr für Jungs" schlage (queer.de berichtete). (cw)