Schwester spannt Bruder die Freundin aus

Die DVD ist seit 7. September 2018 im Handel erhätlich

Lena ist 17 und gerade mit der Schule fertig. Eigentlich müsste sie für die anstehende Führerscheinprüfung lernen. Stattdessen malt sie sich lieber aus, das heiß ersehnte Auslandspraktikum in Argentinien zu bekommen und danach zum Studieren nach Frankreich zu gehen.



Doch als sie eines Nachts am Familienkühlschrank Eva, die neue Freundin ihres Bruders Jonas, kennenlernt, geraten alle Pläne durcheinander. Eva ist 24, studiert Sozialpädagogik und bekommt von Lenas Vater direkt einen Schlüssel zum Haus. Aber statt mit Jonas verbringt sie immer mehr Zeit mit Lena, ohne dass die beiden genau sagen könnten, was da gerade zwischen ihnen passiert. Bis Eva Lena eines Tages küsst…



Regisseur Daniel Manns hat mit "Zwischen Sommer und Herbst" eine zarte, authentische Geschichte über das Erwachsenwerden und die erste große Liebe gedreht. In dem Film, der mit kleinem Budget, aber großer lokaler Unterstützung in Ostwestfalen gedreht wurde, spielen Linn Reusse ("Die rote Zora") und Isabel Thierauch Lena und Eva mit hinreißendem Charme als zwei junge Frauen, die beide erst die eigenen Unsicherheiten überwinden müssen, um als Paar eine Chance zu bekommen. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller Trailer zum Film

Infos zur DVD



Zwischen Sommer und Herbst. Spielfilm. Deutschland 2017. Regie: Daniel Manns. Darsteller: Linn Reusse, Isabel Thierauch, Thomas Wolff. Laufzeit: 96 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. FSK 0. Edition Salzgeber.