SchwuZ Berlin bietet Mini-Job für Flyerverteilung & Promotion

Das SchwuZ ist Berlins ältestes und beliebtestes Veranstaltungszentrum für queere Kultur und gesellschaftspolitisches Engagement.



An unserem Standort in der ehemaligen Kindlbrauerei/Neukölln organisieren wir auf einer Fläche von ca. 1.600 m2 mit Raum für bis zu 1.200 Gäste mehr als 260 Veranstaltungen im Jahr. Neben unseren eigenen Formaten wie Tanzveranstaltungen und Bühnenprogramme erweitern wir aktuell das Geschäftsfeld der Fremdvermietungen. In diesem Rahmen präsentieren wir u.a. Konzerte, Filmpremieren und Firmenveranstaltungen.



Wir befinden uns im sehr lebendigen und abwechslungsreichen Prozess der Öffnung hin zu einer vielfältigen Gesellschaft. Wir suchen Menschen, die unsere Auffassung von Lebensvielfalt und selbstbewussten Identitäten teilen, unabhängig von ihrem kulturellen und sozialen Hintergrund oder ihrer aktuellen Lebenssituation.

STELLE UND STELLENZIEL / HAUPTAUFGABE:

• Flyerverteilung & Promotion



DEINE AUFGABEN:

• Verteilung unserer Werbemittel (Touren innerhalb des S-Bahn-Rings)

• Aufhängen von Postern/Auslage Flyer in Clubs, Szenelocations und Handverteilung

• Verteilung von Freikarten/Give-Aways auf speziellen Events



UNSERE ANFORDERUNGEN:

• Freundliches und offenes Auftreten

• absolute Verlässlichkeit

• Kenntnisse der queeren Szene Berlins



DEINE PERSPEKTIVEN:

• Anstellung in geringfügiger Beschäftigung (Mini-Job)

• Arbeit in einem engagierten und offenen Team



PROZEDERE:

• Bewerbungsfrist: 24.09.2018

• Bewerbung mit aussagekräftigem Lebenslauf per Mail

• Möglicher Arbeitsbeginn: Oktober 2018



KONTAKT:

SchwuZ Kulturveranstaltungs GmbH, Mahlower Str. 24, 12049 Berlin-Neukölln

Email:

Ansprechpartner: Paul Schulz