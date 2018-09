"Call Me By Your Name 2" geplant

Elio (Timothée Chalamet) und Oliver (Armie Hammer) könnten sich bald wieder mit Pfirsichen beschäftigen (Bild: Sony Pictures Classics)

Heute, 17:08h, noch kein Kommentar

Schauspieler Armie Hammer hat gegenüber dem Magazin "Variety" angekündigt, dass eine Fortsetzung für den oscarprämierten Film "Call Me By Your Name" geplant sei. "Das wird geschehen, weil schon jetzt Leute daran arbeiten, den Film Wirklichkeit werden zu lassen", erklärte Hammer vor wenigen Tagen am Rande des Filmfestivals von Toronto. In den letzten Monaten hatte es immer wieder Spekulationen über eine Fortsetzung gegeben, die bislang allerdings noch nicht offiziell bestätigt wurde.



Hammer sagte auch, dass er derzeit noch nicht in die geplante Fortsetzung involviert sei. Ganz offen zum Thema "Call Me By Your Name 2" könne er sich nicht äußern: "Wie viel ich weiß und wie viel ich sage, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe." Er vertraue der "künstlerischen Richtung", die Regisseur Luca Guadagnino und Romanautor André Aciman gingen.

Der im vergangenen Jahr veröffentlichte Film "Call Me By Your Name" handelt von der Liebesbeziehung des 17-jährigen Elio (gespielt von Timothée Chalamet) und des 24-jährigen Oliver (Armie Hammer) im Italien der Achtzigerjahre. Der Film sorgte für einige Aufruhr in homophoben Regionen. So wurde er etwa in Tunesien verboten. Auch in den USA empörten sich konservative Homo-Hasser über die schwule Thematik. Der prominente Schauspieler James Woods erklärte etwa, im Film würden "die letzten Barrieren des Anstandes" fallen (queer.de berichtete).



Regisseur Luca Guadagnino hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass er gerne eine Fortsetzung drehen würde. Im Januar spielte er etwa öffentlich mit dem Gedanken, dass ein zweiter Film vom einem etwas älteren Elio handeln könnte, der mit der Aids-Krise zurechtkommen muss. In der 2007 erschienenen Romanvorlage werde schließlich auf den letzten 40 Seiten das Leben von Elio und Oliver während der auf die Ereignisse des Filmes folgenden 20 Jahre zusammengefasst. Darauf könne man laut Guadagnino einen weiteren Film – oder weitere Filme – aufbauen. (dk)