KjG gegen "Demo für alle"

Die Katholische junge Gemeinde (KjG) in Köln hat sich mit einer deutlichen Stellungnahme gegen die "Demo für alle" gestellt und zu einem Gegenprotest zu einer Kundgebung des christlich-fundamentalistischen Bündnisses am Mittwoch in der Domstadt aufgerufen.



Zusammen mit dem europaweiten ultrakonservativen Petitionsportal CitizenGo hält die von Hedwig von Beverfoerde organisierte Bewegung derzeit eine Bustour durch mehrere deutsche Städte ab (queer.de berichtete). Nach einer ähnlichen Tour, die sich im letzten Jahr gegen die Ehe für alle und gegen Trans-Rechte richtete, geht es diesmal um vermeintlichen "übergriffigen Sex-Unterricht" – die Bewegung bekämpft seit Jahren moderne Sexualpädagogik ebenso wie Schulaufklärung über LGBTI.



Die KjG betont hingegen, man halte eine Thematisierung von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen für "unverzichtbar". Diese schütze Kinder und Jugendliche "vor Diskriminierung und Gewalt", eine "umfassende sexuelle Aufklärung" beuge zudem Missbrauch entgegen.



Der Unterricht über LGBTI verwirre auch nicht die Jugendlichen, wie die "Demo für alle" behaupte, so die KjG. "Verwirrt sind sie genau dann, wenn sie keinen Zugang zu unterschiedlichen Geschlechterrollen und Lebensformen haben. Verwirrt sind sie auch dann, wenn sie nur Heteronormativität kennen, dieser aber nicht entsprechen und anders empfinden. Sie leiden, wenn sie sich in ihrer Individualität zurückgewiesen fühlen."



Hass-Bus-Tour durch acht Städte

Laut einem Bericht des "Kölner Stadt Anzeigers" plant die Polizei für Mittwoch einen "Groß-Einsatz", weil sie mit "massiven Störungen" der "Demo für alle" rechne. Der Bus und die Gegendemo würden deutlicher voneinander getrennt als im Vorjahr. Zu der von vom Aktionsbündnis "Vielfalt statt Einfalt" organisierten Gegenkundgebung ab 15 Uhr am Bahnhofsvorplatz werden erneut mehrere hundert Menschen erwartet.



Die Bus-Tour selbst kam bei den bisherigen Stopps auf jeweils 20 bis 30 Aktivisten und Besucher. Beim Start am Samstag in Regensburg bekam sie öffentlichkeitswirksame Unterstützung vom AfD-Landtagskandidaten Benjamin Nolte und von Gloria von Thurn und Taxis – ihnen stellte sich ein deutlich größerer und friedlicher Gegenprotest entgegen. Auch in Dresden am Sonntag und Fulda am Dienstag mobilisierte die Szene größere Gegenkundgebungen, während in Berlin am Montag nur einige Gegenprotestler auftauchten – "Enough is Enough" und LSVD hatten argumentiert, mit einer Gegenkundgebung dem Bus nur zu mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Die Bustour geht allerdings durch einige regionale sowie durch rechte und christliche Medien; so verbreitet sich derzeit auch ein Video von der Ansprache Hedwig von Beverfoerdes in Berlin mit den üblichen Falschdarstellungen über Analsex-Rollenspiele, über eine Berliner Broschüre für Kita-Erzieher oder zur Arbeit von queeren Schulaufklärungsgruppen.



Insgesamt macht der Bus noch in vier Städten Halt (s. Liste am Ende). Interessant wird es am Freitag in Stuttgart: Nachdem immer mehr Menschen an der von "100 Prozent Mensch" organisierten Gegenkundgebung Interesse zeigten, wurde sie inzwischen auf einen größeren Platz verlegt und soll eine Möglichkeit für die Stadtgesellschaft werden, aufgrund so einiger Anlässe der letzten Zeit ein Zeichen gegen Menschenfeindlichkeit in allen Formen zu setzen (mehr dazu in einem Bericht der "Stuttgarter Zeitung"). Der Busstopp der "Demo für alle" könnte so zu einer Randnotiz werden. (nb)

