Junge Transmänner haben höchstes Suizidrisiko

torbakhopper / flickr) Transpersonen versuchen weit häufiger als Cisgender, sich das Leben zu nehmen (Bild:

Heute, 15:57h,

Mehr als die Hälfte der jungen Transmänner in den USA hat einen Suzidversuch unternommen. Das ist das Ergebnis einer Studie der University of Arizona in Tucson, die am Dienstag im Fachmagazin "Pediatrics" veröffentlicht wurde. Die Forscher unter Führung des Psychologie-Professors Russell Toomey hatten dafür Daten von mehr als 120.000 jungen Teilnehmern der "Attitudes and Behavior"-Studie ausgewertet, die Verhaltensweisen, Einstellungen und Erfahrungen von Schülern und Studenten in den Vereinigten Staaten untersucht hatte.



Den Daten zufolge gaben 50,8 Prozent der jungen Transmänner an, im Alter zwischen elf und 19 Jahren mindestens einmal versucht zu haben, sich das Leben zu nehmen. Unter nicht-binären Transpersonen – also den Befragten, die sich weder als ausschließlich männlich noch als ausschließlich weiblich ansehen – hatten 41,8 Prozent mindestens einen Selbstmordversuch hinter sich. Unter Transfrauen liegt die Rate bei 29,9 Prozent. Von den jungen Menschen, die ihre Geschlechtsidentität in Frage stellten, gaben immer noch 27,9 Prozent an, mindestens einmal versucht zu haben, sich zu töten.



Cisgender-Teenager – also junge Menschen, deren Geschlechtsidentität mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt – zeigen weit niedrigere Raten von Suizidversuchen auf: Unter Mädchen und jungen Frauen liegt die Rate bei 17,6 Prozent, unter Jungs und jungen Männern bei 9,8 Prozent.

Auch Homo- oder Bisexualität ist ein Faktor bei Suizidversuchen

Die Autoren fanden in der Studie auch heraus, dass eine nicht heterosexuelle Orientierung in fast allen Gruppen dazu beitrug, das Suizidrisiko erheblich zu steigern. Einzige Ausnahme: Bei nichtbinären Transpersonen gab es keine Unterschiede. Hauptautor Russell Toomey führte das darauf zurück, dass sexuelle Orientierung darauf basiere, zwischen Männern und Frauen zu unterscheiden. "Bei nicht-binären Jugendlichen könnte die Kombination von Geschlecht und sexueller Orientierung etwas komplizierter sein", so Toomey.



Auch andere Faktoren beeinflussen das Risiko, einen Suizidversuch zu unternehmen. Bei allen Befragten erhöht die Zugehörigkeit zu einer ethnischen Minderheit, ein niedriger Bildungsgrad der Eltern oder das Aufwachsen in ländlichen Regionen das Selbstmordrisiko unter Jugendliche. Unter Transpersonen machen diese zusätzlichen Faktoren allerdings kaum einen Unterschied.



Beim Faktor der ethnischen Zugehörigkeit konnten die Forscher sogar überhaupt keine Unterschiede unter Trans-Teenagern feststellen. Toomey begründete das damit, dass junge Menschen, die als Angehörige ethnischer Minderheiten aufwachsen, bereits Ausgrenzung gewohnt seien. "Ein Jugendlicher lernt, wie er mit der Marginalisierung aufgrund seiner Identitäten umgehen kann und das könnte ihm helfen, mit der Überschneidung mehrerer Identitäten umzugehen", so Toomey.



Bereits mehrfach hatten Studien weit höhere Raten an Suizidversuchen unter Transpersonen gemessen. Dabei, so zeigte eine US-Studie aus dem Jahr 2016, ist nicht die Transsexualität das Problem, sondern die Ablehnung durch die Umwelt (queer.de berichtete). Forscher empfehlen daher, Cis-Jugendliche bereits früh für die Thematik zu sensibilisieren und gleichzeitig bessere Hilfsangebote für junge Transpersonen zu schaffen.



Unter jungen Amerikanern zwischen zehn und 34 Jahren ist Selbstmord die zweithäufigste Todesursache – nach Verkehrsunfällen. (dk)