Bundestag: AfD mokiert sich über die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld

Die AfD hat am Donnerstag die mehrtägige Debatte zum Bundeshaushalt genutzt, um sich gezielt über die Förderung der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld (BMH) zu empören. In der Debatte zum Haushalt des Justizministeriums gingen zwei der drei Redner auf diesen kleinen Etat-Posten ein.



Der AfD-Politiker Stephan Brandner, seit Januar Vositzender des Bundestags-Rechtsausschusses, beklagte zunächst in einem größeren Rundumschlag "ideologische Unsinnsprojekte", unter denen das Land leide, darunter "Genderwahn". Später empörte er sich desinformierend und hetzend über "Geld für die Bundestiftung Magnus Hirschfeld, die sich mit irgendwelchen Sexgebaren beschäftigt und dritten und weiteren Geschlechtern Vorschub leisten will".



Nachdem der unter anderem homofeindliche AfD-Abgeordnete Martin Hohmann, der einst wegen seiner von Vielen als antisemitisch eingestuften "Tätervolk"-Rede aus der CDU und der Politik geflogen war, einen Großteil seiner Rede den Ereignissen in Chemnitz widmete, ging Jens Maier vor allem auf die Bundesstiftung ein, die nach Magnus Hirschfeld benannt ist. "Kennt den jeder?", fragte Maier vermeintlich witzig in Richtung Besuchertribüne.



In Folge machte er sich über das Stiftungsziel lustig, einer "gesellschaftlichen Diskriminierung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen, Trans- und Intergeschlechtlichen sowie queren Personen in Deutschland entgegen zu wirken" – er habe "erst mal nachlesen müssen, was das alles ist". Auch hier bemühte Maier sich, die Besuchertribüne auf seine Seite zu ziehen, speziell eine "Schulklasse".



In Folge verglich Maier die Ausgaben mit denen für andere Projekte und fragte, ob "Prioritäten richtig gesetzt" würden: "Was quält die Menschen denn heute? Was ist denn da vorrangig? Der Schutz von sexuellen Präferenzen vor Diskriminierung oder der Schutz der Bürger vor real existierender Kriminalität". Für Maier, der die Stiftungsarbeit als "ideologisch motivierte Umerziehung" diffamiert, sind LGBTI offenbar keine Bürger und ihre Diskriminierung eingebildet.

Erinnerung und Antidiskriminierung als "Gesellschaftsumbau" verunglimpft

Die AfD hatte bereits während der Haushaltsverhandlungen im Juli in einem Entschließungsantrag (PDF) unter der Überschrift "Ideologischen Gesellschaftsumbau stoppen" gefordert, "Projekte" wie die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld zu beenden, da diese keinem "justizspezifischen oder rechtspolitischen Vorhaben" diene und es allgemein nicht Aufgabe des Staates sei, "'Diversität' zu entwickeln".



Die Bundesstiftung erinnert im Namen an den jüdischen Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld (1868-1935), Mitbegründer der ersten homosexuellen Bürgerrechtsbewegung und international anerkannter Wissenschaftler. Er wurde von den Nationalsozialisten bekämpft ("Homosexuelle als Vortragsredner in Schulen", beklagte etwa 1928 der "Völkische Beobachter zur angeblichen "Zerstörung der Jugend" durch Hirschfeld) und floh vor ihnen nach Frankreich; sein Institut für Sexualwissenschaft wurde nach der Machtübernahme geplündert und seine Bibliothek im Rahmen der Bücherverbrennung zerstört.



Die Ziele der Stiftung aus ihrer Satzung und ihr Namensgeber Magnus Hirschfeld

Zu den von der AfD konterkarierten Zielen der Stiftung gehören die Erinnerung an Magnus Hirschfeld und an die nationalsozialistische Verfolgung Homosexueller. Nach der Gründung 2011 durch Bundestagsbeschluss mit einem Stiftungsvermögen von 10 Millionen Euro ist die zusätzliche jährliche Zuwendung von rund 500.000 Euro aus dem Etat des Justizministeriums recht neu – sie wurde im Zuge der letztjährigen Rehabilitierung der Opfer des Paragrafen 175 der Nachkriegszeit als kollektive Entschädigung angedacht.



Stephan Brandner hatte diese Rehabilitierung vor einem Jahr als "Regenbogenfamilienirrweg" abgelehnt, damals noch als Abgeordneter im Thüringer Landtag (queer.de berichtete). Seine Bundestagsfraktion will die homo- und transfeindliche Abgeordnete Nicole Höchst ins Kuratorium der Stiftung schicken. Derzeit bewirbt sie auf Facebook eine Bus-Tour der Bewegung "Demo für alle", die sich wie die AfD unter anderem gegen homosexuelle Vortragsredner an Schulen richtet.





