Österreich: Kommentar gegen Ehe für alle beschäftigt Presserat

Redaktionszentrale der Tageszeitung "Die Presse" in Wien

Heute, 08:05h,

Der österreichische Presserat wird sich in einer seiner nächsten Sitzungen mit der Tageszeitung "Die Presse" beschäftigen. Grund ist ein homophober Gastkommentar des freien Journalisten Martin Leidenfrost gegen die Ehe für alle, der am 8. September unter der Überschrift "Homo-Ehe als Charakterprobe für Schwarze wie für Blaue" in dem nach eigenen Verständnis "bürgerlich-liberalen" Blatt erschienen ist. Bis Donnerstag gingen nach Angaben von Presserat-Geschäftsführer Alexander Warzilek acht Beschwerden bei dem Selbstkontrollgremium ein.



Er wolle die "Schwulen und Lesben in meinem Freundeskreis nicht missen, sie verdienen Respekt und alle Rechte", schrieb Leidenfrost in seinem Kommentar – und schob ein dickes Aber hinterher: "Mich verstört die Willkür, mit der ausgerechnet den Homosexuellen das Los zugefallen ist, die Speerspitze in der Auflehnung des Menschen gegen die Natur abzugeben."

"Aus einer lustigen Travestie ist eine todernste Staatsdoktrin geworden"

Das Tempo, mit der sich diese "exotische Ideologie" durchsetze, sei "erschreckend", so der Autor aus dem Burgenland. Der Einsatz für LGBTI-Rechte ist für ihn eine neue Religion: "Wo Gläubige früher durch die Straßen zogen, um den Leib Christi zu verehren, beten sie jetzt in Latex gepresste Männerärsche an. Die Gay-Pride-Parade ist die Fronleichnamsprozession des frühen 21. Jahrhunderts."



Der "propagandistische Aufwand" sei gewaltig, beklagte Leidenfrost, der sich als Gleichstellungsgegner in seiner Meinungsfreiheit verletzt sieht: "Filmindustrie und Medien massieren uns mit homosexuellen Rührdramen, die Privilegierung einer im Westen wohlsituierten Minderheit wird als 'Ehe für alle' verkauft, Andersdenkende werden an Schandpfähle gebunden. Aus einer lustigen Travestie ist eine todernste Staatsdoktrin geworden."



Der Presserat prüft nun, ob der Artikel einen "Ethikverstoß" darstellt. Entscheidungsgrundlage ist der Ehrenkodex für die österreichische Presse, zu dem ein umfassendes Diskriminierungsverbot gehört. "Pauschalverdächtigungen und Pauschalverunglimpfungen von Personen und Personengruppen sind unter allen Umständen zu vermeiden", heißt es darin. "Jede Diskriminierung wegen des Alters, einer Behinderung, des Geschlechts sowie aus ethnischen, nationalen, religiösen, sexuellen, weltanschaulichen oder sonstigen Gründen ist unzulässig." (cw)