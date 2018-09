München: Lesbe von vier Männern angegriffen und schwer verletzt

Heute, 09:58h, noch kein Kommentar

Nach einem offenbar lesbenfeindlichen Angriff vor einer Münchner Discothek fandet das Staatsschutzkommissariat 44 nach vier Männern, die etwa zwischen 20 und 25 Jahre alt sind. Die Tat ereignete sich bereits vor zweieinhalb Monaten.



Wie die Münchner Polizei am Donnerstag mitteilte, befand sich das 32 Jahre alte Opfer am Sonntag, den 1. Juli gegen 4.40 Uhr in einem Club im Stadtbezirk Berg am Laim. Als die drei Frauen ins Freie gingen, um frische Luft zu schnappen, trafen sie auf die vier mutmaßlichen Täter, die eine der Frauen anpöbelten.



Nachdem die 32-Jährige die Männer zum Gehen aufforderte, ging einer der Männer auf sie zu, beleidigte sie und schlug ihr mit der Faust mehrfach ins Gesicht. Dabei erlitt die 32-Jährige einen Nasen- und Jochbeinbruch. Eine Sofortfahndung im Nahbereich nach den Männern verlief ergebnislos.

Polizei verschweigt homofeindlichen Hintergrund

"Die Männer waren im Alter zwischen 20 und 25 Jahren; Südländer, sie trugen alle weiße, langärmlige Hemden und dunkle Hosen", heißt es in der erst jetzt veröffentlichten Täterbeschreibung der Polizei. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 44 unter Telefon (089) 2910-0 in Verbindung zu setzen.



Der homophobe Hintergrund der Tat wurde im offiziellen Polizeibericht verschwiegen, allerdings von der "Süddeutschen Zeitung" öffentlich gemacht. Bei der Discothek habe es sich um den Club "Willenlos" im Werksviertel gehandelt, ergänzte die Münchner Tageszeitung. (cw/pm)