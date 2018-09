Hedwig von Beverfoerde, in Stuttgart im Rockstar-Look, und ihr ständiger Tourbegleiter Alexander Tschugguel, katholischer Burschenschaftler in Bonn und Mitgründer einer rechtskonservativen und erfolglosen Partei in Österreich (Bild: Screenshot Livestream von CitizenGo)

Zum vorletzten Stopp der Bustour des homo- und transfeindlichen Bündnisses "Demo für alle" am Freitag in Stuttgart hat die Organisatorin Hedwig von Beverfoerde ihre Rhetorik noch einmal verschärft. Sie glaube, "dass die sexuelle Ausübung von homosexuellen Akten nicht gut ist", wird sie in den "Stuttgarter Nachrichten" online zitiert.



"Nicht gut im Sinne von gesund", so Beverfoerde weiter, "wenn man die körperlichen Leiden bedenkt, die aus praktiziertem Homo-Sex resultieren". Dass die Zitate nicht verfälscht oder aus dem Zusammenhang gerissen wurden, zeigte Beverfoerde selbst, indem sie den Artikel bei Facebook verlinkte:





Am Vortag hatten ihr die "Stuttgarter Nachrichten" für eine kürzere Version des Artikels bereits einen Teil der Titelseite freigeräumt und die seit Jahren gleichen "Argumente" der Bewegung, die einst mit mehreren großen Kundgebungen in Stuttgart gegen den Bildungsplan in Baden-Württemberg begann, mit der Überschrift "Neuer Streit über Sex-Unterricht in der Schule" belohnt.



Die "Demo für alle" wolle "mehr Zurückhaltung" im Unterricht fordern, "insbesondere bei homosexuellen Praktikten", so die Zeitung in irreführenden eigenen Worten – bei den bekämpften Schulaufklärungsprojekten geht es vor allem um Antidiskriminierung und das Alltagsleben von LGBTI. Beverfoerde wird hingegen zitiert: "Wir wehren uns dagegen, diese Sexualpraktiken in der Schule gleichwertig mit dem Akt zwischen Mann und Frau in der Ehe darzustellen."

CDU und AfD beim Hassbus

Anders als im Vorjahr, als es in der Endphase des Bundestagswahlkampfs mit einer Vielzahl von Rednern u.a. gegen die Ehe für alle ging, bot die Hassbus-Tour bislang überwiegend die gleichen drei Fürsprecher: Beverfoerde, ihren langjährigen Mitstreiter Alexander Tschugguel und Eduard Pröls vom mitveranstaltenden Petitionsportal CitizenGo, das für Hetz-Petitionen und Bustouren gegen LGBTI-Rechte in vielen Ländern verantwortlich ist.



In Stuttgart hielt am Freitag allerdings auch der örtliche CDU-Politiker Karl-Christian Hausmann eine Rede, er ist ein langjähriger Unterstützer der "Demo für alle" und Aktivist der Moon-Sekte. "Wir wollen nicht, dass LSBTTI-Lobbygruppen an den Schulen Werbung für ihren Lebensstil machen dürfen, am liebsten ohne Anwesenheit der Lehrer", so der Beisitzer im CDU-Kreisverband Stuttgart, der vom schwulen CDU-Bundestagsabgeordneten Stefan Kaufmann, einem erklärten Gegner der "Demo für alle", geleitet wird. Kaufmann sprach auch am Freitag auf der Gegenkundgebung.



Hausmann betonte hingegen, es stehe dem Staat nicht zu, "von seinen Bürgern die Akzeptanz eines weltanschaulichen Relativismus zu verlangen", wenn etwa verlangt werde, "dass alle sexuellen Äußerungsformen unterschiedslos gleich zu behandeln wären". Er habe letzte Woche mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) debattiert, der ihm gegenüber gesagt habe, dass man statt "Gender Mainstreaming" besser "Family Mainstreaming" machen sollte (beide besuchten eine Veranstaltung des Publizisten und konservativen Aktivisten Klaus Kelle, der mit seiner Frau Birgit, der Autorin von "Gender-Gaga", die "Demo für alle" und ihre Ziele unterstützt).



Zu dem Halt des Hass-Busses war laut SWR auch eine AfD-Landtagsabgeordnete erschienen; der örtliche Kreisverband, unter anderem mit dem inzwischen aus der Partei ausgetretenen Stadtrat und Landtagsabgeordneten Heinrich Fiechtner ein jahrelanger Unterstützer der einst im Berliner Büro der AfD-Politikerin Beatrix von Storch entstandenen "Demo für alle", hatte vorab scheinheilig betont, an der Kundgebung ebenso wenig teilzunehmen wie an Gegendemos, und eine "kollektive Diffamierung" und "Hass und Hetze" gegen die Partei beklagt.





AfD-Kreisvorstand Wolfgang Röll betonte gegenüber der "Stuttgarter Zeitung" zugleich Überschneidungen zur "Demo für alle": "Auch wir sind gegen Genderisierung, frühkindliche Sexualisierung und das Verächtlichmachen der Ehe zwischen Mann und Frau."

Tausende bei Gegenkundgebungen

Während die "Demo für alle" am Rathaus maximal 50 Menschen (laut Polizei 80) versammeln konnte, protestierten um sie herum fast tausend Menschen (Polizei: 800). Die Polizei war mit einem Großaufgebot von Beamten und Gittern im Einsatz, es blieb aber friedlich.



Die ursprünglich ebenfalls in der Nähe des Busses geplante Gegenkundgebung vom Projekt "100% Mensch" und dem Bündnis "Vielfalt für alle" war vor einigen Tagen auf den Karlsplatz verlegt worden – weil immer mehr Verbände und Personen ein Interesse zeigen und gleichzeitig den Wunsch äußerten, im Nachgang von Chemnitz auch als Stuttgarter geschlossen ein Zeichen auch gegen Rassismus und Hass und für Vielfalt setzen zu können.



Nach Polizeiangaben kamen dabei über 2.000 Menschen zusammen; an der Kundgebung beteiligten sich Parteien, Gewerkschaften, Künstler unter anderem der Staatsoper und auch die KjG und die Türkische Gemeinde. Auf der Bühne kamen queere Organisationen samt den umkämpften Schulaufklärungsprojekten ebenso zu Wort wie Vertreter mehrerer Jugendorganisationen und Gruppen gegen Rassismus.



Facebook | Das Projekt "100% Mensch" organisierte die große Gegenkundgebung mit und streamte sie bei Facebook (auf ihrer Seite im sozialen Netzwerk gibt es weitere Teile)

An der Kundgebung beteiligte sich auch Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne): "Es ist notwendig, dass unsere Stadt ein Zeichen gegen Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung setzt", sagte er. Stuttgart sei ein Or der Vielfalt, wozu unterschiedliche Herkünfte und unterschiedliche sexuelle Orientierungen gehörten.



Die Szene zeigte sich wehrhaft



Auch am Donnerstag waren hunderte Menschen zu einer Gegenkundgebung zum Hass-Bus in Wiesbaden erschienen, darunter der schwule Oberbürgermeister Sven Gerich (SPD). Am Mittwoch hatten sich in Köln Hunderte dem Bus entgegengestellt, auch hier hatte sich die KjG gegen Beverfoerde & Co. gestellt (queer.de berichtete).



Bis auf Berlin am Montag, wo die örtlichen Organisationen keinen Gegenprotest organisieren wollten, wurde der Bus auf allen früheren Stationen von deutlich größeren Kundgebungen begleitet: In Dresden am Sonntag und in Fulda am Dienstag sowie zum Auftakt am letzten Samstag in Regensburg – dort bekam die "Demo für alle" Unterstützung vom AfD-Landtagskandidaten Benjamin Nolte und von Gloria von Thurn und Taxis (queer.de berichtete). In Bayern endet auch die Tour am Samstag: Ab 12 Uhr lädt das Bündnis "Vielfalt statt Einfalt" zur Gegenkundgebung in München am Lenbachplatz (Termin bei Facebook). (nb)

