USA: LGBTI-Organisationen wollen erzkonservativen Verfassungsrichter verhindern

Lorie Shaull / flickr) Insbesondere Frauenrechtlerinnen wehren sich gegen die Wahl von Brett Kavanaugh in den Supreme Court (Bild:

Heute, 16:08h,

LGBTI-Organisationen sowie Bürger- und Frauenrechtler haben den amerikanischen Senat aufgefordert, den Nominierungsprozess des konservativen Richters Brett Kavanaugh zu unterbrechen, bis ein Vergewaltigungsvorwurf gegen den 53-jährigen Republikaner geklärt ist. In einer am Sonntagabend gemeinsam veröffentlichten Stellungnahme erklärten mehr als zwei Dutzend Organisationen, die Anschuldigung der 51-jährigen kalifornischen Professorin Christine Blasey Ford müsse ernst genommen werden.



"Der Senat kann nicht mit dieser lebenslangen Ernennung zum höchsten Gericht des Landes fortfahren, ohne die Ergebnisse einer fairen, überparteilichen und gewissenhaften Untersuchung abzuwarten", erklärten die Unterzeichner, zu denen neben LGBTI-Organisationen wie der Human Rights Campaign, Lambda Legal und dem National Center for Transgender Equality auch die auch die schwarze Bürgerrechtsorganisation NAACP, die Frauenorganisation National Women's Law Center und andere Gruppen gehören. Ford müsse wie alle Opfer sexueller Übergriffe mit Respekt behandelt werden.



NEW statement from dozens of civil rights organizations.



"The Senate cannot move forward with this lifetime appointment to the highest court in the land without the results of a fair, non-partisan, and thorough process. This list will be updated here: https://t.co/0B9DZWa6OP pic.twitter.com/veAOimj2Sb The Leadership Conference (@civilrightsorg) September 17, 2018 Twitter / civilrightsorg

Die versuchte Vergewaltigung soll sich Anfang der Achtzigerjahre in Maryland zugetragen haben, als die Beteiligten noch Teenager waren. Ein betrunkener Kavanaugh soll Ford ihren Angaben zufolge auf ein Bett gedrückt und ihr den Mund zugehalten haben, so dass sie Todesangst gehabt habe Sie habe gerade noch fliehen können. Nach der Nominierung Kavanaughs für das höchste Richteramt habe sie einen Brief an Senatoren geschrieben und ihre Tortur geschildert, blieb aber zunächst anonym. Die demokratische Senatorin Dianne Feinstein hatte die Beschuldigung in der letzten Woche öffentlich gemacht.



Am Wochenende outete sich Ford dann gegenüber der "Washington Post", weil kein moralisch fragwürdiger Supreme-Court-Richter die nächsten Jahrzehnte politisch mitbestimmen sollte. Nach Angaben der Zeitung habe sie auch einen Lügendetektortest bestanden, in dem sie den angeblichen Übergriff geschildert hatte. Kavanaugh hat die Anschuldigungen zurückgewiesen.

"Extremist gegen die Gleichstellung"

Die Nominierung Kavanaughs war bereits im Juli auf Widerstand von der Opposition und von Bürgerrechtlern gestoßen, weil der Kandidat ein "Extremist gegen die Gleichstellung" sei, wie etwa die Human Rights Campaign beklagt hatte (queer.de berichtete). LGBTI-Aktivisten befürchten, dass er im mächtigen – und sehr politisierten – Supreme Court die Uhren wieder zurückdrehen könnte. Dort stehen voraussichtlich Fälle zu Antidiskriminierungsgesetzen, Transpersonen im Militär und möglicherweise mittelfristig zur Ehe für alle an. Frauenorganisationen schlagen außerdem Alarm, dass mit Kavanaughs Hilfe das liberale Abtreibungsrecht in den USA abgeschafft oder eingeschränkt werden könne.



Brett Kavanaugh (links mit seiner Familie) ist im Juli von Präsident Donald Trump für das höchste Richteramt nominiert worden

Würde Kavanaugh ins höchste Richteramt gewählt, könnte er bis zum Ende seines Lebens nicht mehr von diesem Posten entfernt werden. Die Republikaner wollten den Kandidaten bislang durchboxen, da sie im Senat, der über die Nominierung abstimmen muss, nur über eine Mehrheit von 51 zu 49 verfügen – und diese bei den Zwischenwahlen im November verlieren könnten, auch wenn dies laut Prognosen als eher unwahrscheinlich gilt.



Bislang halten die Republikaner an einer Abstimmung zur Personalie im Justizausschuss am Donnerstag fest. Das langjährige Ausschussmitglied Lindsey Graham erklärte etwa auf Twitter, dass er gerne Fords Aussage hören möchte – dies müsse aber "sofort" geschehen, damit der Zeitplan eingehalten werden könne, so der Republikaner aus South Carolina.



Die Demokraten, die den Kandidaten wegen seiner politischen Positionen ablehnen, äußerten die Hoffnung, dass es sich einige republikanische Senatorinnen zwei Mal überlegen, bevor sie aus ideologischen Gründen für einen Mann stimmen, der sich dem Vorwurf eines sexuellen Übergriffs nicht stellt. (dk)