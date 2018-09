Berliner Regenbogenkiez "zweitsicherstes Szeneviertel der Welt"

Heute, 04:49h,

Der Berliner Regenbogenkiez am Nollendorfplatz gehört nach offizieller Einstufung der Polizei zu den zehn gefährlichsten Orten der Hauptstadt. Das hat die Smartphone-App GeoSure allerdings nicht davon abgehalten, ihn jetzt zum "zweitsichersten Szeneviertel der Welt" zu küren.



Der Anbieter von Echtzeit-Sicherheitsinformationen für Geschäfts- und Freizeitreisende hat erstmals eine LGBTI-Sicherheitsbewertungskategorie eingeführt. Queere Touristen haben damit uneingeschränkten Zugriff auf Echtzeit-Sicherheitsbewertungen von über 30.000 Stadtvierteln weltweit. GeoSure definiert seine neue Sicherheitskategorie als eine Bewertung der "Wahrscheinlichkeit von Angriffen auf oder Diskriminierung von LGBTQ-Personen oder -Gruppen und dem Maß an Vorsicht, das an dem Ort erforderlich ist".

Auch recht sicher: Amsterdam, Barcelona und Tel Aviv



The Castro in San Franciso ist laut GeoSure die sicherste "Gayborhood" der Welt

Angeführt wird die "Top 5 der weltweit sichersten Stadtviertel für LGBTQ-Reisende" vom Castro-Viertel in San Francisco. Auf den Plätzen drei bis fünf folgen hinter dem Szenekiez um die Berliner Motzstraße Amsterdam-Centrum, Eixample in Barcelona sowie das Stadtzentrum von Tel Aviv.



Die Benutzeroberfläche der App bietet dabei Sicherheitsbewertungen von 1 bis 100 – je niedriger die Bewertung, desto sicherer ist das Viertel. "GeoSure verwendet maschinelles Lernen, KI, Stimmungsanalyse und Predictive Analytics, um Bewertungen zusammenzustellen, die auf der Analyse von Tausenden von Quellen täglich basieren, und sein Paket umfassender Reisesicherheitslösungen anzubieten und zu aktualisieren", heißt es dazu in einer am Donnerstag verschickten Pressemitteilung.



Top 5 der weltweit sichersten Stadtviertel für LGBTQ-Reisende:

1. The Castro in San Francisco (GeoSure-Bewertung: 17)

2. Berlin-Schöneberg (GeoSure-Bewertung: 24)

3. Amsterdam-Centrum (GeoSure-Bewertung: 27)

4. Eixample in Barcelona (GeoSure-Bewertung: 30)

5. Stadtzentrum von Tel Aviv/Stadtviertel Florentin in Tel Aviv (GeoSure-Bewertung: 31)

"Vor drei Jahren war GeoSure das allererste Unternehmen, das eine weltweite Sicherheitsmaßnahme speziell für alleinreisende Frauen entwickelte, und heute freuen wir uns, die erste lokalisierte Sicherheitsbewusstseinslösung speziell für LGBTQ-Reisende zu enthüllen", erklärte Michael Becker, CEO von GeoSure. "Ob auf Geschäfts-, Freizeit- oder Studienreisen, unser einzigartiger Fokus liegt darauf, möglichst schnell ein Sicherheitsbewusstsein auf Stadtviertel-Ebene zu schaffen, um Menschen zu helfen, so problemlos wie möglich zu reisen." (cw/ots)