Ein Gericht in Kenia hat das Verbot des Films "Rafiki" über eine lesbische Liebesbeziehung für kurze Zeit aufgehoben. Der Film der kenianischen Regisseurin Wanuri Kahiu dürfe sieben Tage lang in dem ostafrikanischen Land gezeigt werden, berichtete die Lesben-und Schwulenvereinigung NGLHRC am Freitag in Nairobi.



Die Regisseurin war vor Gericht gezogen mit dem Argument, das Verbot mache es unmöglich, den Film für den Wettbewerb um den Oscar für den besten ausländischen Film einzureichen (queer.de berichtete). Dafür muss ein Film im eigenen Land gezeigt werden. Die Frist läuft Ende September aus.

Zensurbehörde gegen "Werbung" für Homosexualität



Regisseurin Wanuri Kahiu (Bild: privat)

Der Film, der als erster kenianischer Beitrag bei den Festspielen im April in Cannes gezeigt wurde, war im Frühjahr in Kenia verboten worden (queer.de berichtete). Der Chef der Filmaufsichtsbehörde, Ezekiel Mutua, hatte erklärt, es sei Absicht des Films, das Lesbischsein in Kenia zu fördern. Das sei gegen das Gesetz. Homosexuelle Handlungen sind in Kenia illegal und können mit bis zu 14 Jahren Haft bestraft werden.



Richterin Wilfrida Okwanny urteilte nun laut Medienberichten, bei dem Film gehe es um künstlerische Meinungsfreiheit. "Rafiki" bedrohe die Moral in Kenia nicht. "Rafiki" bedeutet auf Kisuaheli Freund/Freundin. Die sehr unterschiedlichen jungen Protagonistinnen müssen sich im Laufe der Geschichte zwischen ihrer Liebe und ihrer Sicherheit entscheiden.



Die Regisseurin erklärte, sie habe eine positive Darstellung homosexueller Beziehungen zeigen wollen. "Es ist nicht das Recht einer Regierung, vorzuschreiben, was man sich vorstellen kann und was nicht oder wer existieren darf", sagte sie der Zeitschrift "Vanity Fair".



Das kenianische Oberste Gericht verhandelt derzeit einen Fall, der zu einer Legalisierung von Homosexualität führen könnte. Gesellschaftlich ist Homosexualität in dem Land jedoch weitgehend verpönt, LGBTI sind Diskriminierung und Angriffen ausgesetzt. (epd/cw)

