SCHLAU NRW sucht pädagogische Fachkraft

Heute, 15:21h, noch kein Kommentar

Du willst zeigen, dass Vielfalt unsere Gesellschaft bereichern kann? Dann bewirb dich bei uns!



SCHLAU leistet Bildungs- und Antidiskriminierungsarbeit zu sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identitäten seit fast 20 Jahren. 2017 erreichten 250 ehrenamtliche Teamer_innen aus 20 Ortsgruppen mehr als 11.200 Jugendliche in NRW. Das Landesnetzwerk SCHLAU NRW vernetzt, beteiligt, qualifiziert und berät die SCHLAU-Gruppen. SCHLAU NRW ist in Trägerschaft des Schwulen Netzwerks NRW e.V.



Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unser SCHLAU-Büro in Köln eine



Pädagogische Fachkraft (50% | 19,93 Std./Woche)



Deine Aufgaben sind:

• Beratung der lokalen SCHLAU-Gruppen in Bezug auf Freiwilligenmanagement und Teamstrukturen sowie Qualitätssicherung und Präventionsmaßnahmen (Schutzkonzept-Beauftragte_r)

• Erstellung pädagogischer Publikationen, Methodenentwicklung und -reflexion

• Organisation von Fachfortbildungen für SCHLAU-Teamer_innen

• Ansprechpartner_in für pädagogische Fragestellungen bezüglich der Bildungs- und

• Aufklärungsarbeit von SCHLAU NRW

• Begleitung landesweiter Arbeitsgemeinschaften



Du bringst mit:

• Abgeschlossenes pädagogisches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation

• Erfahrung in der Arbeit mit Jugendlichen und ehrenamtlichen Strukturen

• Kompetenzen und Erfahrung in der LSBTIQ*-Arbeit mit intersektionaler Perspektive

• Eine hohe Sensibilität für ein respektvolles Miteinander

• Hohe Selbstständigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit

• Bereitschaft zu Dienstreisen, sowie zu Wochenend- und Abendarbeit

• Gute Computer- und Internetkenntnisse

• Erfahrung in der Organisation von Bildungsveranstaltungen

• Bestenfalls Kenntnisse in der Verwendung öffentlicher Förderungen und Drittmitteln



Bei gleicher Eignung werden Menschen mit Behinderung (nach Definition des SGB IX) und/ oder mit Migrationsgeschichte/ Rassismuserfahrungen im Sinne einer positiven Maßnahme bevorzugt eingestellt. Aus Gründen der paritätischen Besetzung der inhaltlichen Stellen des SCHLAU Büros gilt gleiches für die Bewerbung von Trans* und Inter* Personen.



Wir bieten:

• Vergütung nach TV-L 10 (Eingruppierung entsprechend der Berufserfahrung)

• Ein gutes Arbeitsklima in einem multiprofessionellen Team

• Flexible Arbeitszeiten

• Viel Raum für eigene Ideen und Konzepte

• Zusammenarbeit mit hochengagierten Ehrenamtlichen aus ganz NRW



Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis zum 10.10.2018 ausschließlich als PDF an Markus Johannes, Landesgeschäftsführer Schwules Netzwerk NRW, unter . Die Bewerbungsgespräche finden in der 43. Kalenderwoche in Köln statt.