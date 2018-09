Emigrant liebt Immigrant

Heute, 11:46h, noch kein Kommentar

Leevi studiert in Paris Literaturwissenschaften und müsste in den Sommerferien eigentlich seine Abschlussarbeit über Arthur Rimbaud und Kaarlo Sarkia schreiben. Stattdessen kommt er zu Besuch nach Finnland, um seinem Vater, der mit dem Studium wenig anfangen kann und vom Schwulsein seines Sohnes nichts wissen möchte, bei der Renovierung des alten Ferienhauses zu helfen.



Die Edition Salzgeber hat "Die Hütte am See" mit deutschen Untertiteln auf DVD veröffentlicht

Zur Hand gehen soll ihnen dabei der junge Syrer Tareq, der als Flüchtling nach Finnland gekommen ist. Als der Vater die beiden jungen Männer für einige Zeit allein lässt, kommen sich Leevi und Tareq körperlich und emotional immer näher.



Elegant verschränkt Regisseur Mikko Makela die verschiedenen Lebens- und Familienperspektiven des Emigranten Leevi und des Immigranten Tareq. "Ich sehe dieses Land anders als du", sagt Tareq zu Leevi an einer Stelle. "Es ist jetzt mein Zuhause."



Von einer unbeschwerten Romanze inmitten einer skandinavischen Sommeridylle entwickelt sich "Die Hütte am See" so und dank seiner beiden herausragenden Hauptdarsteller Janne Puustinen und Boodi Kabbani zu einem vielschichtigen und gegenwärtigen Film über die Frage nach Herkunft und die Suche nach einer neuen Heimat. (cw/pm)

Infos zur DVD



Die Hütte am See. Romantik-Drama. Finnland/Großbritannien 2017. Regie: Mikko Makela. Darsteller: Janne Puustinen, Boodi Kabbani, Mika Melender, Virpi Rautsiala. Laufzeit: 107 Minuten. Sprache: finnisch-englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 12. Edition Salzgeber