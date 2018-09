Fetisch-Masken beim CSD sind legal

Heute, 14:14h,

Die Untersagung von Fetischmasken beim Ruhr-CSD in Essen war rechtswidrig. Dies stellte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) in einer am Donnerstag veröffentlichten Antwort auf eine Kleine Anfrage der beiden Grünen-Abgeordneten Arndt Klocke und Josefine Paul (PDF) klar. Betroffen von der polizeilichen Maßnahme waren am 12. August etwa 15 CSD-Teilnehmer, die vom Polizeiführer auf einen möglichen Verstoß gegen das Vermummungsverbot aufmerksam gemacht worden waren (queer.de berichtete).



"Eine Aufforderung, das Tragen der Masken zu unterlassen, hätte bei dem vorliegenden Sachverhalt demnach nicht erfolgen dürfen", erklärte Reul. Das Tragen von Fetisch-Outfit beim CSD könne "zu einem solchen Anlass der Meinungsäußerung oder der künstlerischen Verwirklichung zugerechnet werden, was von dem Vermummungsverbot nicht erfasst werde", so der Innenminister. Das Polizeipräsidium Essen habe "dieses Thema intern nachbereitet" und werde "die regelmäßig mit solchen Versammlungslagen befassten Kräfte entsprechend sensibilisieren".

Ohne Vermummungsabsicht kein Rechtsverstoß

Fetisch-Masken seien zwar je nach Gestaltung "objektiv geeignet, die Feststellung der Identität zu verhindern", räumte der CDU-Politiker ein. Neben der objektiven Eignung als Tarnmittel sei jedoch eine "weitere Tatbestandsvoraussetzung des § 17 a VersammlG, die sogenannte Zweckbestimmung erforderlich". Hierunter sei die "Absicht zu verstehen, die Identitätsfeststellung verhindern zu wollen. Auf diese Absicht des Vermummten darf aus den Gesamtumständen geschlossen werden."



Gleichzeitig legte der Innenminister Wert auf die Feststellung, dass der Einsatzleiter den Pet-Playern keine Folgemaßnahmen angedroht hätte: "Vielmehr wurden die betroffenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch den Polizeiführer zwar auf einen möglichen Rechtsverstoß hingewiesen, woraufhin diese die Masken abgelegt haben."



In unserer Wochenumfrage vom 13. bis 20. August hatte die Mehrheit der queer.de-User Verständnis für das rechtswidrige Verhalten der Essener Polizei gezeigt. Nur 11,1 Prozent verurteilten das Fetischmasken-Verbot ganz klar als "Diskriminierung". 30,8 Prozent beklagten eine "willkürliche Anwendung" des Vermummungsverbots. Mit 35.9 Prozent meinte die Mehrheit, es handele sich "eigentlich schon" um einen Rechtsverstoß, "aber dann müssten die Beamten beim Karneval genauso hart durchgreifen". Mit 22,2 Prozent stellte sich fast ein Viertel der Teilnehmer hinter die: Aussage "Vermummungsverbot ist Vermummungsverbot". (mize)

