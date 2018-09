homochrom-Filmfest erstmals mit freiem Eintritt

Das queere Filmfestival ist nur eines von mehreren im Oktober und November in ganz Deutschland

Das queere Filmfestival Homochrom, das einzige der Metropolregion Rhein-Ruhr, das zweitgrößte von 25 in Deutschland und laut Facebook-Likes unter den beliebtesten 60 von weltweit 240, findet vom 16. bis 28. Oktober zum achten Mal statt. Besucherinnen und Besucher dürfen sich in Köln und Dortmund auf bis zu 27 Filme freuen.



Eine Besonderheit in diesem Jahr: Der Eintritt zu allen Filmen ist für das Publikum kostenlos, dank der Unterstützung der Film- und Medienstiftung NRW, des Kulturamts der Stadt Köln und des Kulturbüros der Stadt Dortmund sowie durch die Kampagne "anders und gleich – Nur Respekt wirkt", durch LAG Lesben in NRW, Schwules Netzwerk NRW und Rainbow Choices.



Gleichzeitig gibt es Einschnitte: "Damit das achte Filmfest stattfinden kann, obwohl das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW die Förderung nach zwei Jahren eingestellt hat, muss leider die Anzahl an Kurzfilmen, internationalen Filmgästen – letztes Jahr bei jedem zweiten Programm in Köln – sowie die intensive deutsche Untertitelung, die homochrom in den letzten Jahren geschaffen hat, um die Filme so zugänglich wie möglich zu machen, deutlich reduziert werden", so die Veranstalter rund um Martin Wolkner in einer Pressemitteilung. "An der Relevanz des außergewöhnlichen Premierenprogramms über die Grenzen von NRW hinaus ändert sich nichts."



Der indische Film "Khejdi" mit TV-Shootingstar Ashish Sharma eröffnet das Festival

Die Filme seien "in diesem Jahr lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell (M2F und vsl. F2M), drag, genderqueer und auch wieder ein bisschen heterosexuell", so homochrom. Fast 60 Prozent der Streifen werden erstmals (und vielleicht einmalig) in Deutschland zu sehen sein. Zwei Filme haben bislang einen Verleih in Deutschland; drei Filme aus dem gesamten Angebot sind deutschsprachig, darunter ein Film aus Österreich.



Die Webseite zum Filmfest listet alle bislang feststehenden Filme, darunter zur Eröffnung und internationalen Premiere den indischen Film "Khejdi". Die Filme werden vom 16. bis 21. Oktober im Weisshaus Kino und im Filmforum NRW in Köln und vom 24. bis 28. Oktober in der Dortmunder Schauburg gezeigt. Die Zuschauer vergeben zugleich die Publikumspreise "Chromies".



Im Oktober und November finden in allen Ecken Deutschlands eine ganze Reihe queerer Filmfestivals statt, darunter die Lesbisch Schwulen Filmtage in Hamburg. Eine Übersicht bietet Queerscope.