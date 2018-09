Dumbledores schwuler Moment

Heute, 19:37h,

Anfang des Jahres hatte Regisseur David Yates in einem Interview mit "Entertainment Weekly" noch angekündigt, dass die von Jude Law dargestellte Figur des jungen Albus Dumbledore im zweiten von fünf geplanten "Phantastische Tierwesen"-Filmen noch nicht "ausdrücklich schwul" dargestellt werde (queer.de berichtete). Im letzten offiziellen Trailer des Harry-Potter-Prequels "Grindelwalds Verbrechen" gibt es nun aber doch einen deutlichen Hinweis auf die Homosexualität des Zauberers.



In einer Szene blickt Dumbeldore in den Zauberspiegel "Nerhegeb" (das Wort "Begehren" rückwärts buchstabiert), der immer das anzeigt, was der Hineinblickende begehrt. Als Spiegelbild des Zauberers sehen wir den Bösewicht Gellert Grindelwald, der von Johnny Depp gespielt wird. Dumbledores Verliebtheit ist denn wohl auch der Grund, warum er den Schurken nicht selbst zur Strecke bringen will.

Autorin J.K. Rowling outete Dumbledore 2007 als schwul

Queere Harry-Potter-Fans hoffen schon seit langem darauf, dass die Homosexualität Dumbledores endlich offen in einem Film vorkommt. In den sieben Büchern und den acht Filmen wurde die sexuelle Orientierung des Meisterzauberers nur leicht angedeutet. Autorin J.K. Rowling hatte allerdings bereits 2007 bestätigt, dass Dumbledore auch sexuell den bösen Zauberer Gellert Grindelwald begehrt (queer.de berichtete). 2016 deutete die Schriftstellerin dann an, dass seine Sexualität auch in der "Phantastische Tierwesen"-Filmserie zu sehen sein soll (queer.de berichtete).



Auch Regisseur Yates ist sich sicher, dass alle Fans über die sexuelle Orientierung Dumbledors Bescheid wüssten. "Er hatte eine sehr intensive Beziehung mit Grindelwald, als sie junge Männer waren", erklärte er gegenüber "Entertainment Weekly". "Sie verliebten sich in die Ideen ihres Gegenübers, in ihre Ideologie und auch ineinander."



Der Film "Phantastische Tierwesen 2" startet am 15. November in deutschen Kinos. (cw)