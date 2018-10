Ex-Kunstturner Lucas Fischer outet sich als schwul

Lucas Fischer turnt nicht mehr am Barren, sondern greift zum Mikrofon (Bild: Twitter / LuciiFischer)

Heute, 14:53h,

Der 27-jährige ehemalige Kunstturn-Profi Lucas Fischer hat sich im schweizerischen Boulevardblatt "Sonntagsblick" als schwul geoutet. Er habe ein ganzes Jahr vor dem Coming-out mit sich gerungen, erklärte der aus dem nordschweizerischen Aargau stammende Sportler, der heute seine Weckli als Schlagersänger verdient. "Meine Gedanken wurden immer dunkler, meine Gefühle waren von tiefster Trauer und total verwirrend."



Bis letztes Jahr sei er noch davon ausgegangen, dass er auf Frauen stehe. Im Sommer 2017 habe dann ein Kuss mit einem Mann auf einem CSD alles verändert: "Der erste, den ich mit einem Mann erlebte. Dabei lernte ich Gefühle kennen, die mir [bisher] verborgen blieben." Den Mann habe er nur kurz gekannt, so Fischer weiter; die Begegnung habe ihm aber ein "endlos schönes, für mich bis [dahin] verborgenes Universum" geöffnet, weil er gemerkt habe, dass dass er "wirklich" auf Männer stehe. "Daher ist es für mich wichtig, jetzt in aller Öffentlichkeit zu sagen: Ich bin schwul", sagte Fischer weiter.



Homosexualität im Sport ein "großes Tabu"

In der Vergangenheit hätten ihn bereits viele Menschen wegen seines "hibbeligen" Verhaltens für schwul gehalten. Da Homosexualität aber im Spitzensport nach wie vor ein "großes Tabu" sei, habe er nie erotische Gefühle für einen Mann aufkommen lassen.



Fischer galt als schweizerisches "Jahrhunderttalent" ("Blick") und gewann 2013 die Silbermedaille am Barren bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Moskau. Wegen seiner Epilepsie konnte er im Spitzensport aber nicht mehr mithalten und trat vor drei Jahren zurück. Danach erfand er sich als Sänger neu: Er nahm 2017 an der RTL-Show "Das Supertalent" teil und erreichte als singender Kunstturner das Finale – als erster Schweizer wurde er von Jurorin Nazan Eckes direkt in die Finalshow gebuzzert. Sein neues Lied "So wie du bist" soll seinem neuen Gefühlsleben gewidmet sein, so Fischer weiter. (dk)