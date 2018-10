Heute, 11:45h, noch kein Kommentar

Der Verein Queeres Göttingen sucht ab sofort einen



Menschen für die Geschäftsführung des Vereins



auf Basis eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses.



Aufgaben und Verantwortungsbereich

Die Geschäftsführung in unserem jungen Verein umfasst zwei Aufgabenfelder – zum einen die Führung und Verwaltung unseres Büros im Queeren Zentrum und zum anderen ausführende Tätigkeiten im Finanzbereich. Dazu gehören z.B. folgende Aufgaben:

• Büroverwaltung (in Zusammenarbeit mit unserer Projektmanagerin)

• Erarbeitung von Jahreshaushalt und Finanzplänen

• Aufsicht Wirtschaftsbetrieb

• Erarbeitung von Projektvorschlägen

• Suche von Fördermöglichkeiten und Mitarbeit bei Anträgen

• Mittelanforderungen und Rechnungswesen

• Mitwirkung an Verhandlung mit fördernden Institutionen



Wir bieten dir…

• wertvolle Erfahrungen in einem Tätigkeitsfeld, das u.a. Aspekte aus Sozialer Arbeit, Pädagogik und Gleichstellungsarbeit beinhaltet

• eine vielseitige, verantwortungsvolle Tätigkeit in einem lebendigen, im Aufbau befindlichen Verein und in enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand und den angestellten Mitarbeitenden

• einen Arbeitsplatz mit moderner technischer Infrastruktur

• Möglichkeiten zum Einbringen eigener Ideen

• eine Bezahlung im Rahmen eines Minijobs (25 Stunden / Monat, 450 € / Monat)



Wir wünschen uns von dir…

• Interesse an queeren Lebensentwürfen und Lebenswelten, am besten auch eigene Erfahrung

• Erfahrungen im Bereich Büro- und Finanzverwaltung

• Erfahrung mit der Beantragung öffentlicher Gelder

• Erfahrungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Lobbyarbeit

• Fähigkeit zu selbstständigem und teamorientiertem Arbeiten



Deine Bewerbung richtest du bitte baldmöglichst ausschließlich per Email an:

.



Bitte kennzeichne die Email mit der Betreffzeile "Stellenausschreibung" und nutze als Anhang ein PDF. Es erfolgt keine Rücksendung von per Post eingereichten Unterlagen.



Der Verein Queeres Göttingen gründete sich 2016 mit dem Ziel, in Göttingen ein queeres Zentrum für Schwule, Bisexuelle, Lesben, Trans* und intergeschlechtliche Menschen aufzubauen. In den 2018 eröffneten eigenen Räumlichkeiten führen queere Gruppen und Institutionen Kultur-, Freizeit-, Beratungs-, Selbsthilfe- und Gesundheitsangebote durch und betreiben eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit. Das Zentrum wird durch das QNN gefördert aus Mitteln des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung.