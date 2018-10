Maiskolben im Arsch

Heute, 08:38h,

Auf einem transgenetischen Maisfeld dringt Sebastian*e, eine queere Künstlerin, mit einem Maiskolben in sich ein und ahnt dabei nicht, wie nahe sie ihrem eigenen Tod ist. Sebastian*es Schwester Ana, ein Punk-Girl aus der Stadt, folgt den Spuren ihrer Schwester und begibt sich mit deren Asche auf eine Reise durch den Amazonas, die für sie zu einer spirituellen und sexuell befreienden Erfahrung wird.



Poster zum Film: "The Whisper of the Jaguar" läuft ab 4. Oktober in ausgewählten Kinos (Termine siehe Kasten unten)

Faszinierende Begegnungen und Herausforderungen säumen den Weg, entlang dessen inmitten unausweichlicher Geschichten von Kolonialismus, Modernisierung und der gegenwärtigen politischen Lage Brasiliens immer wieder Sebastian*e erscheint.



Nach und nach nimmt die Reise von Ana Besitz: nicht sie nimmt Ayahuasca, Ayahuasca nimmt sie; nicht sie überschreitet die Grenzen, die Grenzen überschreiten sie. Eine lesbische Orgie gipfelt in der übersinnlichen Verbindung mit der Lust ihrer Vorfahren, während die Heilpflanzen des Urwaldes ihr die Türen zu einer Unterwelt öffnen, die in performativen Visionen von Sebastian*e emporsteigt.



Das Queer-Punk-Roadmovie "The Whisper of the Jaguar" bewegt sich so frei zwischen Performancekunst, politischem Statement und fiktionalem Filmemachen wie die hybriden Körper und Identitäten seiner Figuren in der tropischen Atmosphäre aus Spiel, Protest und Transformation. Der Experimentalfilm wurde auf der Documenta 14 uraufgeführt, erhielt beim Internationalen Filmfestival Cartagena de Indias den Preis für die "Beste Regie" und ist nun für den "Iberoamerikanischen Fénix Filmpreis" in der Vorauswahl. (cw/pm)



Infos zum Film



The Whisper of the Jaguar. Originaltitel: O Susurro do Jaguar. Spielfilm. Deutschland/Kolumbien/Brasilien 2017. Regie und Darsteller*innen: Thais Guisasola & Simon(e) Jaikiriuma Paetau. Laufzeit: 79 Minuten. Sprache: Portugiesisch. Untertitel: Deutsch. FSK 12. Kinostart: 4. Oktober 2018.



Kino-Termine

Aufführungen in Anwesenheit der Regisseur*in und Darsteller*in Simon(e) Jaikiriuma Paetau: 4.10. Berlin (Wolf Kino), 7.10. Bonn (Woki), 8.10. Frankfurt am Main (Orfeos Erben), 9.10. Berlin (Union Filmtheater), 10.10. Berlin (Babylon), 15.10. Hannover (Lodderbast), 29.10. Nürnberg (Casablanca), 3.-8.11. Köln (Filmpalette). Weitere Starttermine ohne Anwesenheit der Regisseur*in: ab 4.10. Leipzig (Luru Kino in der Spinnerei), ab 18.10. München (Werkstattkino)