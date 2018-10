Katholische Kirche: Missbrauch durch "Homosex-Täter"

Mario Micklisch / flickr) Innerhalb der katholischen Kirche wollen viele die Verantwortung für den Missbrauchsskandal auf verhasste Homosexuelle abschieben (Bild:

Innerhalb der katholischen Kirche tobt ein Kulturkampf darüber, ob das Führungspersonal für sexuelle Übergriffe von Pfarrern auf Kinder und Jugendliche mitverantwortlich ist oder ob schlicht Homosexuelle an den Taten Schuld sind. Das Magazin "Katholisches" erklärte etwa erst in einem am Mittwoch veröffentlichten Kommentar zum sexuellen Missbrauch in der Kirche: "Täter sind vorwiegend homosexuell".



In dem Artikel werden die "Päderasten" als "vorwiegend übergriffige Homosexuelle" beschrieben. Allerdings, so die verbreitete Verschwörungstheorie, würde die scheinbar sehr mächtige "Homolobby" verhindern, dass die Schuldhaftigkeit von Homosexuellen klar benannt werden dürfe. Wenn bei aktuellen Studien andere Ergebnisse herausgekommen sind oder andere Rückschlüsse gezogen wurden, die der These vom "Homosex-Täter" widersprechen, wird schlicht eine "(homo-) ideologische Schlagseite" unterstellt.



Diese homophoben Thesen werden auch von führenden Würdenträgern der katholischen Kirche unterstützt – etwa vom amerikanischen Kardinal Raymond Leo Burke oder vom schweizerischen Bischof Marian Eleganti. Letzterer bezeichnete Homosexuelle in diesem Zusammenhang sogar als weniger "wertvolle Variante der Schöpfung".

Münchner Generalvikar kritisiert "unerträgliche Diskriminierung" von Homosexuellen

Gegen die schlichte Abtretung der kirchlichen Schuld an sexuellen Übergriffen an "die Homosexuellen" wehren sich nicht nur die Autoren von Missbrauchsstudien, sondern auch manche Kirchenvertreter. Erst vor wenigen Tagen erklärte etwa der Münchener Generalvikar Peter Beer in einem Interview mit einem kirchlichen Sender: "Es gibt jetzt immer wieder Hinweise darauf, dass im Rahmen der Untersuchungen zutage getreten ist, dass die Missbrauchsopfer meistens Jungen sind und die Täter meistens Männer. Ich möchte davor ausdrücklich warnen, einen direkten Zusammenhang zwischen Homosexualität und Missbrauch herzustellen. Hier würde es sich, wenn man es machen würde, um eine unerträgliche Diskriminierung von homosexuell veranlagten Menschen handeln", so Beer. Diese Diskriminierung lehne er "ausdrücklich ab".



Beer führte weiter aus, dass "alle Fachleute" übereinstimmten, "dass es sich bei solchen Missbrauchsfällen weniger bzw. gar nicht um homosexuelle Taten bzw. homosexuelle Beziehungen handelt, sondern dass diese Missbrauchstaten Ausdruck einer unreifen Sexualität sind, bei der quasi in einer Art Übersprungshandlung solche Grenzverletzungen und sexuellen Übergriffe auch im Grade des Verbrechens stattfinden". Auf die Frage, ob es sich bei dieser Aussage um eine Neubewertung des Themas Homosexualität durch die Kirche handle, antwortete Beer schlicht, dass er eine "ehrliche Antwort" gegeben habe. (dk)