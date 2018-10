Die AfD zeigt sich in der Bebilderung ihrer Broschüre eiskalt, indem sie zur Ablehnung von "Gender-Mainstreaming" ein Foto verwendet, das an den Tod eines transsexuellen Mädchens erinnern soll

Die AfD hat im bayerischen Landtagswahlkampf eine Broschüre verteilt, in der sie ohne Rücksprache mit der Fotografin ein Foto zur Aufmerksamkeit für Suizide von Transpersonen nutzt, um für die Abschaffung von "Gender-Mainstreaming" zu werben. Das Bild war 2015 von der britischen Künstlerin Rose Morelli im Rahmen eines Kunstprojektes aufgenommen worden. Anlass war der Suizid der 17-jährigen transsexuellen Amerikanerin Leelah Alcorn (queer.de berichtete). Das Foto zeigt das geschminkte Gesicht von Model Alex Elliot.



Sowohl Fotografin als auch das Model zeigten sich in einer E-Mail entsetzt über die Nutzung des Fotos durch die deutschen Rechtspopulisten. Dabei handle es sich um einen "schrecklichen Missbrauch" des Bildes, erklärte Morelli.



Der Begriff Gender-Mainstreaming hat nichts direkt mit LGBTI-Rechten zu tun, sondern ist ein Fachwort zur Umsetzung der Gleichbehandlung von Mann und Frau. Konkret umschreibt der Begriff eine staatliche Strategie, die Gleichbehandlung der Geschlechter zu erreichen; sie gehört seit Ende der Neunzigerjahre zu den vertraglich festgelegten Zielen der Europäischen Union. Von der AfD und anderen Parteien und Bewegungen wird "Gender" allerdings als Kampfbegriff verwendet, der unter anderem auch die Ablehnung der Emanzipation und Gleichbehandlung von LGBTI beinhaltet.

Faschisten in Italien nutzten Foto ebenfalls



Eine Werbung von Fratelli d'Italia aus dem Jahr 2015

Der Missbrauch des Fotos hat unter Rechtsaußen-Parteien bereits Tradition: Kurz nach der Veröffentlichung verwendete die italienische Partei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) das Bild bereits, um Stimmung gegen die Erwähnung von LGBTI an öffentlichen Schulen zu machen. Die Partei, die sich als Nachfolgerin der postfaschistischen "Alleanza Nazionale" ansieht, entschuldigte sich später für die "unangebrachte" Nutzung und erklärte, dass man sich nicht über das Andenken der verstorbenen Transsexuellen Leelah Alcorn lustig machen wolle.



Bei der Bayernwahl am 14. Oktober kann die AfD laut Umfragen mit einem Ergebnis zwischen zehn und 14 Prozent rechnen – und kämpft damit mit der SPD um Platz drei. In ihrem Wahlprogramm fordert die Partei unter anderem, in Bildungseinrichtungen "sämtliche Aktivitäten des Gender-Mainstreaming" und die angebliche "Indoktrination der Kinder und Jugendlichen durch Frühsexualisierung" einzustellen und stattdessen das "bewährte traditionelle Familienbild zu stärken". Ferner heißt es: "Eine bewusste Verunsicherung von Kindern und Jugendlichen in ihrer sexuellen Identität, den Einsatz schulfremder Aktivisten sowie die Vermittlung 'erotischer Erfahrungen' lehnen wir ab."



An anderer Stelle des Wahlprogramms erklären die Rechtspopulisten: "Durch gewollte, ideologisch motivierte Desorientierung soll das in den Familien überlieferte Werte- und Bezugssystem aufgebrochen, neutralisiert und durch pseudofamiliäre Leitbilder ersetzt werden. Wir fordern die Wiederherstellung des grundgesetzlich garantierten besonderen Schutzes der Familie als Einheit von Vater, Mutter und Kindern." (dk)