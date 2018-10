Queere Briten wollen Brexit verhindern

Gestern, 13:34h,

Laut einer neuen Umfrage ist die Zustimmung zur Europäischen Union unter schwulen, lesbischen und bisexuellen Briten weit höher als unter Heteros. In der am Donnerstag veröffentlichten YouGov-Umfrage unter Mitgliedern der LGB-Community erklärten 70 Prozent, sie würden bei einer erneuten Abstimmung für die Mitgliedschaft in der EU stimmen, während 30 Prozent Europa verlassen wollen. Bisexuelle und lesbische Frauen unterstützen den 28 Mitglieder zählenden Staaten-Verbund mehr als bisexuelle und schwule Männer (76 Prozent gegenüber 66 Prozent). Unter Heterosexuellen liegt der Anteil der EU-Befürworter laut YouGov derzeit nur bei 52 Prozent.



Beim Brexit-Referendum hatten im Juni 2016 knapp 52 Prozent der Briten für den Austritt aus der EU gestimmt. Unter der LGB-Bevölkerung lag die Zustimmung zum Brexit damals bei 40 Prozent.



77 Prozent der schwulen, lesbischen und bisexuellen Befragten glauben, dass der Brexit ihr privates Leben beeinflussen werde. Dabei haben die Befragten wenig Vertrauen in ihre Politiker: 84 Prozent erklärten, dass Brexit chaotisch gemanagt werde. Nur 13 Prozent gaben an, sie glaubten an einen guten Austrittsvertrag zwischen Großbritannien und der Europäischen Union. Die Umfrage war von YouGov im Auftrag der Pro-EU-Lobbygruppe "People's Vote" unter 1.500 Lesben, Schwulen und Bisexuellen durchgeführt worden.

Warnungen vor negativen Auswirkugen auf LGBTI durch Brexit

Forscher der Universität Bristol haben kürzlich in der Analyse "Brexit – The LGBT Impact Assessment" (PDF) vor negativen Auswirkungen des EU-Austritts für queere Menschen in Großbritannien gewarnt. So gebe es keinen britischen Ersatz für die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, die vor Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung schützt.



Viele LGBTI-Organisationen setzen sich bereits seit längerem dafür ein, den EU-Austritt nicht umzusetzen. "Der Brexit wird unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit LGBT-Gruppen und Regierungen in der EU kaputt machen, die so viele Fortschritte für unsere Communitys auf dem Kontinent gebracht hat", erklärte etwa der bekannte Aktivist Peter Tatchell. "Das Königreich muss daher in der EU bleiben, um die von der EU-Grundrechtecharta garantierten Rechte und Freiheiten für sexuelle und geschlechtliche Minderheiten zu schützen und zu sichern." Er rief daher alle queeren Briten auf, bei einer proeuropäischen Großdemonstration der Organisation "People's Vote" am 20. Oktober in London teilzunehmen.



Bislang hat die britische Regierung einen erneuten Brexit-Volksentscheid stets abgelehnt. Premierministerin Theresa May erklärte wiederholt, dass die erste Abstimmung endgültig sei ("Brexit bedeutet Brexit"). Proeuropäische Aktivisten betonten jedoch, dass Brexit-Befürworter die Abstimmung nur wegen bewusster Irreführung und Regelverstößen bei Kampagenspenden gewonnen hätten. Nach derzeitigem Stand verlässt das Vereinigte Königreich am 29. März 2019 die Europäische Union. (dk)