YouGov-Umfrage: Lieber ein schwuler James Bond als eine Frau

Heute, 14:52h,

Die Briten sprechen sich in einer Umfrage eher für einen schwulen James Bond aus als für eine weibliche Geheimagentin oder einen 007-Darsteller, der nicht aus Großbritannien stammt. Dies geht aus einer am 3. Oktober veröffentlichten Umfrage des Instituts YouGov (PDF) hervor.



47 Prozent der Befragten nannten einen homosexuellen Bond "akzeptabel", während 40 Prozent dies als "nicht akzeptabel" bezeichneten. Mit 58 Prozent Zustimmung erfährt ein Geheimagent, der einer ethnischen Minderheit angehört, allerdings eine höhere Akzeptanz. Mit einer weiblichen 007 können sich dagegen nur 36 Prozent der Befragten anfreunden, mit einem nicht-britischen Darsteller nur 35 Prozent.

Höhere Akzeptanz bei Frauen und Jüngeren

Deutlich intoleranter sind die eingefleischten Fans der Thriller-Reihe: Unter den Umfrageteilnehmern, die nach eigener Aussage James-Bond-Filme lieben, lehnten 60 Prozent einen schwulen Geheimagenten strikt ab – gegenüber 31 Prozent, die dies "akzeptabel" finden. Unterschiede wurden auch bei Geschlecht und Alter der Befragten deutlich. So finden Frauen (55 Prozent) einen nicht-heterosexuellen 007 deutlich besser als Männer (38 Prozent). Die Zustimmung wächst zudem, je jünger die Umfrageteilnehmer sind.



Die Ergebnisse der YouGov-Befragung

James Bond ist ein von Ian Fleming erfundener Geheimagent, der für den MI6 arbeitet. In dem Roman "Casino Royale" aus dem Jahr 1953 hatte er seinen ersten Auftritt, 1962 feierte der erste Kinofilm "James Bond – 007 jagt Dr. No" mit Sean Connery in der Hauptrolle Premiere. Zuletzt war 2015 der 24. Teil "James Bond 007: Spectre" mit Daniel Craig als sechstem Bond-Darsteller auf der Leinwand zu sehen. (cw)