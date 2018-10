Duisburg: Priester nach Sex-Chat entlassen

Beichtstuhl-Szene aus einem Gay-Porno: Welche Inhalte der Duisburger Priester ausgetauscht hat, wurde nicht bekannt

Ein katholischer Priester aus dem brasilianischen Bistum Dourados, der seit etwa einem Jahr im Rahmen einer Sabbatzeit als Pastor in der Pfarrei St. Franziskus Duisburg-Homberg im Bistum Münster eingesetzt war, ist am 2. Oktober aus dem Dienst des Bistums entlassen und mit sofortiger Wirkung von seiner Aufgabe freigestellt worden. Dies teilte das Bischöfliche Generalvikariat am Sonntag mit.



Als Grund für die Maßnahme wurde angegeben, dass der Priester über WhatsApp "unangemessene Nachrichten pornografischen/sexuellen Inhalts mit einem anderen erwachsenen Mann ausgetauscht" habe. Hierüber sei das Bistum Ende September informiert worden, heißt es dazu in der offiziellen Kirchenmeldung. Nach Informationen der "WAZ" soll der Empfänger der sexuellen Nachrichten diesen intimen Kontakt nicht gewollt haben.

Pfarrei sagt Helfersfest ab

Laut Bischöflichem Generalvikariat habe der Priester alles eingeräumt. Der Bischof von Dourados seit über den Vorfall informiert worden.



Die Pfarrei St. Franziskus Duisburg-Homberg, die etwa 8.500 Gemeindemitglieder hat, hatte wegen der Entlassung am Samstag sogar einen Dankabend abgesagt. "Ein Helferfest halten wir in dieser schwierigen Situation zurzeit nicht für angemessen", schrieb sie dazu auf ihrer Facebook-Seite. Mehrere User übten dort scharfe Kritik am Verhalten des Bistums. (cw)