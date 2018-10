Mormonen: Satan hat die Ehe für alle gemacht

Satan macht uns laut den Mormonen nicht nur schwul, sondern hat auch die gleichgeschlechtliche Ehe erfunden (Bild: South Park Studios)

Apostel Dallin H. Oaks, einer der Präsidenten der 16 Millionen Mitglieder zählende Mormonenkirche, hat am Samstag bei einer Konferenz in Salt Lake City (US-Bundesstaat Utah) den Einsatz für LGBTI-Rechte als "säkulare Lehre" bezeichnet, für die der Satan persönlich verantwortlich sei. Satan versuche, "Gottes Werk zu vernichten", so Oaks in einer Rede. "Er versucht auch, die Geschlecht zu verwirren, die Ehe zu verfälschen und die Menschen vom Kinderkriegen abzubringen", erklärte der 86-Jährige weiter. Die Ehe sei nur eine "Verbindung zwischen Mann und Frau".



Oaks forderte die Gläubigen auf, sich gegen gesellschaftliche Veränderungen zu wehren: "Unser Wissen von Gottes offenbartem Plan der Erlösung zwingt uns dazu, uns dem aktuellen gesellschaftlichen und juristischen Druck zu widersetzen, der die traditionelle Ehe zurückdrängen, die Geschlechter verwirren oder abändern oder die Unterschiede zwischen Männern und Frauen verwischen soll."

Oaks: Transsexualität existiert nicht



Für Dallin H. Oaks ist Homophobie Teil des Mormonentums (Bild: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints)

Ausdrücklich wischte Oaks Transsexualität beiseite und erklärte: "Das Geschlecht ist für immer." Die Kirche lehre, dass Menschen bereits als männlicher oder weiblicher Geist existierten, bevor sie in einen menschlichen Körper gesteckt werden würden. Der Plan Gottes, so Oaks, zwinge die Gläubigen nicht nur dazu, Transsexualität und gleichgeschlechtliche Partnerschaften generell abzulehnen, sondern auch Abtreibung und Sterbehilfe. Alle Menschen hätten aber die Wahl, sich zwischen Gottes und Satans Plan zu entscheiden.



Die Mormonenkirche ist derzeit in den USA die viertgrößte christliche Glaubensgemeinschaft – nach Katholiken, Südstaatenbaptisten und Methodisten. Anders als traditionelle Kirchen berufen sich die Mormonen nicht nur auf die Bibel, sondern auch auf das "Buch Mormon" – dabei handelt es sich um eine Art Fortsetzung der Bibel, in dem die Geschichte des auserwählten Volkes von Israel nach Nordamerika verlagert wurde. Wegen dieser "Bibel 2" werden die Mormonen von anderen Christen oft als nicht-christliche Religionsgemeinschaft angesehen.

Mormonen wollen nicht mehr Mormonen sein

Bei der Konferenz wurde auch dazu aufgerufen, die Bezeichnung Mormonen bei der Beschreibung der Kirche zu meiden. Stattdessen solle bei jeder Erwähnung immer der offizielle volle Name der Kirche genannt werden. Dieser lautet: "Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage" (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints). Auch Abkürzung wie LDS seien nicht möglich. Der Name ist laut Kirchenpräsident Russell M. Nelson ein "Befehl Gottes".



Die Mormonen gelten auch heute noch als eine der homofeindlichsten religiösen Gruppen in den USA. Wiederholt hat sich die Glaubensgemeinschaft auch politisch gegen die Gleichbehandlung von LGBTI engagiert. Der größte Erfolg war die millionenschwere Unterstützung des Volksentscheids "Proposition 8" im Jahr 2008, der die vorläufige Abschaffung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Kalifornien zur Folge hatte (queer.de berichtete).



Immer wieder bemühte die Kirchenführung beim Thema Homosexualität den Teufel: 2009 erklärte Kirchen-Präsidiumsmitglied Bruce Hafen etwa, dass Homosexualität "nicht in eurer DNS" angelegt sei, sondern durch Satan persönlich zum Menschen gebracht werde (queer.de berichtete). (dk)