Erzbischof Schick: Keine Weihe von homosexuellen Priestern

Erzbischof Ludwig Schick stellt klar, dass er nur heterosexuelle Priester einstellen will (Bild: Pressestelle Erzbistum Bamberg)

Heute, 14:29h,

Erzbischof Ludwig Schick hat in einem Interview mit der "Katholischen Nachrichtenagentur" erklärt, dass die Kirche keine Homosexuellen zum Priesteramt zulassen würde, da die Aufgabe von Priestern sei, "Ehe und Familie" zu fördern.



Konkret sagte Schick: "Jemanden, der homosexuell aktiv ist und sein will, würde ich nicht weihen". Dabei führte der 69-Jährige nicht direkt aus, ob er unter "homosexuell aktiv" sexuelle Kontakte oder lediglich den Einsatz für LGBTI-Rechte oder für homosexuelle Gemeindemitglieder versteht. Ferner erklärte der Bischof: "Ein Priester, der in der Kirche Verantwortung hat, muss Ehe und Familie fördern. Ich habe nichts gegen Homosexuelle. Aber zum priesterlichen Dienst, der Ehe und Familie fördern soll, würde ich sie nicht zulassen." In dem Interview sagte Schick zudem, dass er sich die Weihe heterosexuell verheirateter Männer vorstellen könne.

Verbot auch für "homosexuelle Tendenzen"

Die offizielle Haltung der Kirche zu schwulen oder bisexuellen Priestern ist unklar. Ende 2016 veröffentlichte der Vatikan ein Papier, wonach diejenigen nicht für das Priesteramt zugelassen werden dürften, "die Homosexualität praktizieren, homosexuelle Tendenzen haben oder eine sogenannte 'homosexuelle Kultur' unterstützen" (queer.de berichtete). Kurze Zeit später veröffentlichte die offizielle Vatikanzeitung "Osservatore Romano" aber einen Beitrag, in dem homosexuellen Kandidaten eine differenzierte "Einzelfallprüfung" in Aussicht gestellt wird. Als Priester könnten demnach Männer zugelassen werden, in deren Leben Homosexualität nur ein "vorübergehendes Phänomen in der Phase des Erwachsenwerdens" gewesen sei (queer.de berichtete).



Erzbischof Schick ist seit 2002 Erzbischof von Bamberg. Er hat sich in dieser Funktion immer wieder gegen LGBTI-Rechte ausgesprochen. So erklärte er, dass aus christlicher Sicht die Gleichbehandlung von schwulen oder lesbischen Paaren mit Heterosexuellen nicht akzeptiert werden könne. Außerdem empfahl er Homosexuellen statt eines öffentlichen Coming-outs lieber "bußwillig" zu sein. (dk)