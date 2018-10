Bundesweit Aktionen für selbstbestimmten dritten Geschlechtseintrag

In Köln spielte der Bundestagsabgeordnete Sven Lehmann Standesbeamter und stellte symbolisch neue Geburtsurkunden aus

In über einem Dutzend deutscher Städten protestieren Aktivisten in dieser Woche unter dem Motto "Aktion Standesamt 2018" für ein Gesetz zu einem selbstbestimmten positiven dritten Geschlechtseintrag bis Jahresende. Die Teilnehmer fordern, dass der Gesetzgeber das "Recht auf eine selbstbestimmte Geschlechtsidentität" garantiert.



Anlass ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das im November letzten Jahres das Grundrecht, als Mitglied eines dritten Geschlechts anerkannt zu werden, etabliert hatte (queer.de berichtete). Das Bundeskabinett beschloss daraufhin im August, neben "männlich" und "weiblich" den Geschlechtseintrag "divers" zuzulassen (queer.de berichtete).



Allerdings kritisieren die Aktivisten, dass diese Änderungen nur Intersexuelle und nicht alle Menschen betreffen. Außerdem hält die Regierung bei Transsexuellen an den für Betroffene teuren und erniedrigenden Zwangsgutachten zur Änderung des Geschlechtseintrags fest, während auch bei Interesexuellen noch eine ärztliche Bescheinigung notwendig ist. Über den Gesetzentwurf (PDF) soll am Donnerstagnachmittag erstmals im Bundestag beraten werden.



In vielen Städten wurde mit fantasievollen Aktionen protestiert: In Köln hat der Bundestagsabgeordnete Sven Lehmann (Grüne) etwa am Dienstagnachmittag während einer kleinen Inszenierung als "Standesbeamter" symbolisch neue Geburtsurkunden mit dem richtigen Namen und Geschlechtseintrag und Namen ausgestellt. Danach wurden die offiziellen Anträge für einen veränderten Geschlechtseintrag bei der Leiterin des Standesamtes eingereicht.

Aktueller Gesetzentwurf "setzt Bevormundung fort"

"Über das eigene Geschlecht kann niemand besser bestimmen als jeder Mensch selber", erklärte Lehmann. "Wir wollen einen selbstbestimmten Geschlechtseintrag, ohne langjährige Gerichtsverfahren und Begutachtung durch Ärztinnen und Ärzte. Außerdem müssen geschlechtszuweisende Operationen und Hormonbehandlungen an wehrlosen Säuglingen ohne medizinische Notwendigkeit endlich verboten werden." Der aktuelle Gesetzentwurf der Bundesregierung setze hingegen "die Bevormundung intergeschlechtlicher Menschen weiter fort".



Aktivisten veröffentlichten unter den Hashtags #AktionStandesamt2018 und #meineDritteOption Bilder ihre Aktionen in sozialen Netzwerken.



Fabulöser Termin im Standesamt Bremen-Mitte



Die Leiterin des Bremer Standesamts hat uns in einem extra für uns hergerichteten Raum empfangen und eine Stunde Zeit genommen!



Ein kurzer Bericht über die #AktionStandesamt2018 heute in #Bremen:https://t.co/TTa8c71zDl pic.twitter.com/qUkuWin8mU AktionStandesamt2018 (@standesamt2018) October 8, 2018

Über die weiteren Termine bis Freitag informiert die Webseite der Aktion, die auch Tipps gibt, wie man selbstständig einen entsprechenden Antrag auf dem Standesamt stellt. Für Samstag ist eine große Abschlusskundgebung in Berlin geplant.



Der Name "Aktion Standesamt" geht auf eine gleichnamige Aktion aus dem Jahr 1992 zurück. Damals stürmten 250 lesbische und schwule Paare in rund 100 Gemeinden die Standesämter, um den Bund fürs Leben einzugehen – darunter auch TV-Moderatorin Hella von Sinnen mit ihrer damaligen Freundin, der Präsidententochter Cornelia Scheel (queer.de berichtete). Bis zur Einführung der Lebenspartnerschaft dauerte es danach neun Jahre, bis zur Ehe-Öffnung sogar 25 Jahre. (dk)