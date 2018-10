Großes Polizeiaufgebot schützt zweiten CSD im Kosovo

Heute, 05:16h,

Schwule und Lesben im Kosovo haben zum zweiten Mal mit einem großen Protestmarsch für ihre Rechte demonstriert. Unter starkem Polizeischutz zogen am Mittwoch mehrere hundert Menschen durch die Hauptstadt Pristina, die Kundgebung verlief jedoch ohne Zwischenfälle.



Die Teilnehmer forderten mehr Freiheit und Gleichberechtigung, schwenkten Regenbogenfahnen und trugen ein Banner mit der Aufschrift "Im Namen der Freiheit".



Anders als beim ersten Gay Pride in Pristina im vergangenen Jahr nahmen

diesmal keine ranghohen Politiker daran teil – mit Ausnahme der Ministerin für

europäische Integration, Dhurata Hoxha. Dafür nahmen unter anderen die

Botschafter Deutschlands und Frankreichs sowie ein Vertreter der Europäischen Union daran teil.

Minderheitenfeindlichkeit weit verbreitet

Die Republik Kosovo hat erst im Jahr 2008 ihre Unabhängigkeit erklärt und versucht seither, sich der Europäischen Union anzunähern – dazu gehört auch die Achtung von Minderheitenrechten. Das EU-Parlament lobte 2016 in ihrem Fortschrittsbericht den Kosovo dafür, "dass die Rechte von LGBTI-Personen auf höchster politischer Ebene unterstützt werden". Allerdings kritisierten die Abgeordneten, dass "in LGBTI-Kreisen Angst nach wie vor weit verbreitet" sei (queer.de berichtete).



Auch LGBTI-Aktivisten beklagten, dass die gesellschaftliche Situation im mehrheitlich muslimischen Kosovo noch mangelhaft sei. So seien Minderheitenfeindlichkeit und Vorurteile noch weit verbreitet, wie etwa bei einer LGBTI-Konferenz in Pristina festgestellt wurde (queer.de berichtete). (cw/AFP)