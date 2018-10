Mit reiner LGBTI-Crew: Virgin Atlantic bietet einmaligen "Pride Flight" an

Heute, 08:22h,

Die britische Fluggesellschaft Virgin Atlantic bietet zum World Pride im kommenden Jahr in New York City erstmals einen "Pride Flight" an. Die komplette Crew des Sonderflugs von London-Heathrow nach Newark, inklusive der Piloten, werde aus LGBTI-Menschen bestehen, kündigte die Airline am Dienstag in ihrem Blog an.



Die Passagiere dürfen sich auf ein außergewöhnliches Entertainmentprogramm mit "Unbreakable Kimmy Schmidt"-Star Tituss Burgess und weiteren queeren Promis freuen. Speed-Dating, Dragqueen-Bingo und ein Judy-Garland-Singalong sollen u.a. die rund achtstündige Flugzeit nach New York verkürzen. Zudem werde es DJs an Bord geben, so die Fluggesellschaft.



Warnung vor Turbulenzen: Aus einem Foto-Shooting für den "Pride Flight" (Bild: Virgin Atlantic)

"Das wird eine bahnbrechende, einmalige Erfahrung"

"Wir nehmen unsere Verpflichtung zu Diversity und Inklusion ernst, aber Sie können sicher sein, dass wir auch eine Menge Spaß haben werden", erklärte Mark Anderson, Executive Vice President von Virgin Atlantic, zum "Pride Flight". "Das wird eine bahnbrechende, einmalige Erfahrung."



Für den Pride Flight wird der reguläre Flug VS69 von Heathrow nach New York genutzt. Der Airbus A330-300 hebt am Freitag, den 28. Juni um 16.05 Uhr in London ab und landet um 19.20 Uhr Ortszeit in Newark. Laut Virgin Atlantic gelten die regulären Ticketpreise. Ein Teil der Erlöse des queeren Sonderflugs sollen der Attitude Magazine Foundation zugutekommen. Buchungen sind unter der Telefonnummer +44 344 874 7747 möglich, weitere Infos gibt es auf der Virgin-Website.



Eine reine Regenbogen-Crew kümmert sich um die Passagiere (Bild: Virgin Atlantic9

Virgin Atlantic ist die siebtgrößte britische Fluggesellschaft und bietet Langstreckenflüge zu internationalen Metropolen an. Bereits der Jungfernflug hob 1984 zum Newark Liberty International Airport ab. Mit dem World Pride wird im kommenden Jahr der 50. Jahrestag des Stonewall-Aufstands in New York City gefeiert. Die Pride-Parade findet am Sonntag, den 30. Juni 2019 statt. (mize)