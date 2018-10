"Come out, be proud!"

"Lass mich raus": Der Coming-out-Tag ist ein guter Anlass, sich fürs eigene Seelenheil zu outen (Bild: Instagram / letmeoutbook)

Von Dennis Klein

Heute, 13:25h, noch kein Kommentar

Das Coming-out ist nach wie vor das schwierigste Moment im Leben vieler Schwuler, Lesben, Bisexueller und transgeschlechtlicher Menschen. Freunden, Arbeitskollegen und Verwandten zu sagen, wer man ist – das ist besonders in konservativen Zirkeln nach wie vor mit viel Schmerz verbunden. Vor 30 Jahren haben amerikanische Aktivisten daher den National Coming Out Day ins Leben gerufen. Das Ziel: Es soll sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten erleichtert werden, auch öffentlich zu sich zu stehen.



Heute vor 31 Jahren wurde der Grundstein für den Coming-out-Tag gelegt. Am 11. Oktober 1987 fand in der US-Hauptstadt Washington eine Großdemonstration für die Rechte von Schwulen und Lesben statt, an der sich laut offiziellen Angaben 250.000 Menschen Menschen beteiligten (laut Veranstaltern waren es sogar eine halbe Million) – darunter auch der legendäre Bürgerrechtler Jesse Jackson und Schauspielerin Whoopi Goldberg. Der erste derartige Marsch hatte es 1979 auf halb so viele Teilnehmer gebracht.



Diese Großdemo sollte weitreichende Folgen haben: Der 11. Oktober wurde im Folgejahr zunächst für die US-Szene zum "National Coming Out Day" – später verbreitete sich der Tag in der ganzen Welt. Das Coming-out, so die Aktivisten damals, sollte auch politisch sein: Denn wenn Heterosexuelle Schwule oder Lesben in ihrem privaten Umfeld kennen, sei es weniger wahrscheinlich, dass sie homophobe Ansichten vertreten oder an ihnen festhalten.



Anlass war damals freilich, dass eine extrem homophobe Regierung in Washington ihr Unwesen trieb. Die Ignoranz des damaligen Präsidenten Ronald Reagan führte dazu, dass die Aids-Problematik in den USA völlig ignoriert wurde, weil sie ja scheinbar nur schwule Männer betraf – aus diesem Grund sind sogar noch heute die Infektionsraten in Amerika um ein vielfaches höher als in anderen Industriestaaten. Mit der Wahl von Donald Trump im Jahr 2016 ist der Aktivismus in den USA erneut sprunghaft angestiegen, da LGBTI wieder weniger von Washington erwarten können.

Coming-out in Deutschland

Der Coming-out-Tag ist aber auch in Deutschland notwendig. Untersuchungen zeigen, dass nach wie vor viele ihre sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität verschämt verstecken. Eine Studie aus dem Jahr 2017 kommt etwa zu dem Ergebnis, dass mehr als die Hälfte (!) der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zumindest teilweise im Job nicht "out" out (queer.de berichtete). Noch immer herrscht an Schulen ein oft ausgrenzendes Klima.



Unterstützung zum Coming-out-Tag kommt von der Bundesregierung. Das SPD-geführte Familienministerium twitterte etwa: "So wie du bist, bist du genau richtig."



Viele #LGBTI haben Angst, ihre eigene sexuelle Identität offen zu zeigen. Der #ComingOutDay soll insbesondere junge Menschen ermutigen, diesen Schritt zu gehen. Denn gelebte Vielfalt schafft Akzeptanz. Unterstützung und Beratung gibt es z.B. auf https://t.co/R1PeKw2Yhh. pic.twitter.com/p6o2TJBeR9 BMFSFJ (@BMFSFJ) October 11, 2018 Twitter / BMFSFJ

Die hessische Staatskanzlei fordert: "Come out, be proud!"



Heute ist #ComingOutDay! Dazu unser Antidiskriminierungsbevollmächtigter @StS_Klose: Für die Zukunft wünsche ich mir, dass Menschen nirgendwo mehr Angst davor haben müssen, zu sich selbst zu stehen. Habt Mut und befreit Euch selbst come out, be proud! https://t.co/qypJdDFu9e pic.twitter.com/drIdlYi5Bs Staatskanzlei Hessen (@RegHessen) October 11, 2018 Twitter / RegHessen

Wir Grüne streiten seit jeher für Akzeptanz, Vielfalt und Selbstbestimmung. Wir stehen für eine Gesellschaft, in der jede*r sicher und selbstbestimmt leben und lieben kann. Happy #ComingOutDay! pic.twitter.com/Hx97R7lxEx GRÜNE Sachsen-Anhalt (@GRUENE_LSA) October 11, 2018 Twitter / GRUENE_LSA

In Sachsen-Anhalt bemühen die Grünen zudem Ernie und Bert, die sich zuletzt in einem wilden Outing-Sturm befanden ( queer.de berichtete ).