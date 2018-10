Rauchbomben gegen ersten CSD in Lublin

Rauchbomben auf die CSD-Demonstration vor ihrem Beginn, auf der Wegstrecke sollten später mehrfach weitere folgen

In der polnischen Stadt Lublin fand am Samstagmittag der erste CSD der Stadt mit mehreren hundert Teilnehmern statt. Die Demonstration zog unter Polizeischutz durch die Innenstadt, ein Gegenprotest von Rechtsextremen und Hooligans fand rund 200 Teilnehmer, die sich später dem CSD mehrfach entgegenstellten.



Wanie zaczyna si Marsz Równoci w Lublinie. pic.twitter.com/MB6oKtkSfV Magazyn LGBTQ Replika (@magLGBTQreplika) October 13, 2018 Twitter / magLGBTQreplika | Die ersten Rauchbomben flogen vor Beginn der Demonstration

Die Polizei schützte die Pride-Demonstration mit einem Großaufgebot, konnte aber nicht verhindern, dass vor Beginn des "Marsches der Gleichberechtigung" mehrere Rauchbomben und Feuerwerkskörper in Richtung der Teilnehmer flogen; verletzt wurde dabei niemand. CSD-Teilnehmer riefen "Keine Faschisten!", "Lublin, Stadt der Akzeptanz", "Stoppt Homophobie" oder "Freiheit, Gleichheit, Toleranz".



Den Gegendemonstranten war nur ein fester Platz, keine Strecke, zugewiesen worden. Teilnehmer skandierten "Junge, Mädchen, normale Familie" und "Lublin, Stadt ohne Abweichungen" oder riefen "Schwuchteln" gegen Pride-Besucher. Einige Gegendemonstranten liefen entlang der Demostrecke des "Marsz Równosci w Lublinie", die in Absprache mit der Polizei geändert wurde, und beschimpften Teilnehmer. Immer wieder konnten vereinzelte Gegendemonstranten zu dem CSD vordringen, dabei etwa Ballons vom Paradewagen entfernen und zertreten.



Facebook | Gazeta.pl begleitete den Pride mit einem Livestream

Später wurde die Pride-Demo von einer Blockade von Gegendemonstranten aufgehalten, aus der heraus erneut Rauchbomben flogen. Die Polizei kündigte an, die illegale Versammlung aufzulösen, sollten sie nicht Platz machen. Letztlich setzte sie Wasserwerfer ein, der CSD konnte nach wenigen Minuten weiterziehen. Auch an weiteren Wegstrecken wurden immer wieder Feuerwerkskörper geworfen, eine von dutzenden Menschen gehaltene große Regenbogenflagge erhielt so ein Loch.



Auf der Wegstrecke kam es Medienberichten zufolge zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, Details dazu sind noch unklar. Laut Polizei sei es am Mittag insgesamt nur zu vereinzelten und nicht schweren Verletzungen von Personen gekommen, niemand habe behandelt werden müssen. Es habe mehrere Festnahmen gegeben. Der CSD selbst wurde von einem Sprecher als sehr friedlich gelobt.

Politisches Gerangel im Vorfeld

Der Bürgermeister der Stadt, Krzysztof Zuk, hatte den CSD sowie die Gegendemonstration am Dienstag zunächst verboten und dafür Sicherheitsgründe geltend gemacht. Ein Gericht bestätigte die Entscheidung zunächst, obwohl die Polizei bekannt gab, durchaus für die Sicherheit sorgen zu können. Am Freitag entschied ein Berufungsgericht, dass beide Demonstrationen stattfinden können. Bereits vor den Gerichten hatten dutzende LGBTI mit Regenbogenflaggen ein Zeichen gesetzt.



In sozialen Netzwerken hatten einige Rechtsradikale ein Bild verteilt, das CSD-Teilnehmer den Gang ins ehemalige Konzentrations- und Vernichtungslager Lublin-Majdanek nahelegte – nur ein Teil von einer regelrechten Hetze, die sich über die örtlichen LGBT ergoss. Auch Bürgermeister Zuk von der liberal-konservativen Bürgerplattform und Regionalgouverneur Przemyslaw Czarnek sollen sich mehrfach homophob geäußert haben, beklagten örtliche LGBTI-Aktivisten, die aber auch von vielen positiven Signalen aus der Stadtbevölkerung, aus Medien und Polizei berichteten. Während der Parade durch die Innenstadt hatte es von Passanten und Anwohnern auch Zustimmung und Jubel gegegeben.



An den CSD sollen sich am Nachmittag zwei Podiumsdiskussionen und eine Filmvorführung anschließen. Die Polizei gab an, auf die Sicherheit der weiteren Veranstaltungen und von abreisenden CSD-Teilnehmern achten zu wollen und wohl noch bis zum Abend im Großeinsatz zu sein. (nb)



