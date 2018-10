Politisches Erdbeben in Bayern

Freud / wikipedia) CSU-Chef Horst Seehofer und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder haben sich bei den Wählern eine historische Watschn geholt (Bild:

Bei der Landtagswahl in Bayern hat die regierende CSU am Sonntag ersten Prognosen zufolge massive Verluste eingefahren. Ministerpräsident Markus Söder, der das Amt im Frühjahr für den nach Berlin gewechselten Parteichef Horst Seehofer übernommen hatte, verliert die absolute Mehrheit: Die CSU kommt laut der ersten ARD-Hochrechnung auf 35,3 Prozent (- 12,4) und fährt damit ihr mit Abstand schlechtestes Ergebnis seit 1950 ein. Die Wahl dürfte in der CSU, aber auch in der CDU und der großen Koalition in Berlin, für Schockwellen und Streit sorgen.



In einer ersten Reaktion bekräftigte Söder den Anspruch auf die Regierung. Die CSU wäre dabei erst zum zweiten Mal nach 1970 auf eine Koalitionsregierung angewiesen, nach 2008 bis 2013 mit der FDP. Die Liberalen, die bei der folgenden Legislaturperiode mit 3,3 Prozent aus dem Landtag flogen, könnten mit 5,1 Prozent wieder einziehen. Die SPD, bei der letzten Landtagswahl mit 20,6 Prozent noch zweite Kraft, fährt unter Spitzenkandidatin Natascha Kohnen mit 9,9 Prozent (ZDF: 9,6) ihr schlechtestes Ergebnis der Nachkriegszeit ein. Auch der SPD, die in Umfragen zur Landtagswahl in Hessen in zwei Wochen nicht viel besser da steht, stehen so Diskussionen ins Haus.



Was in anderen Ländern schon eine Sensation wäre und in Bayern undenkbar schien: Zweitstärkste Partei werden die Grünen mit 18,5 Prozent (2013: 8,6 Prozent), sie waren mit dem Duo Katharina Schulze und Ludwig Hartmann in den Wahlkampf gezogen und folgen auch hier einem bundesweiten Umfragenhoch. Rechnerisch größter Gewinner ist die AfD, die 2013 noch nicht angetreten war und nun 10,9 Prozent erzielt (bei der Bundestagswahl 2017 holte sie in Bayern 12,4 Prozent der Zweitstimmen). Die Freien Wähler verbessern sich von 9,0 Prozent auf 11,6. Die Linke kommt auf voraussichtlich 3,5 Prozent (+ 1,4) und verfehlt damit erneut einen Einzug.



Sonstige Parteien erzielten 5 Prozent. Mit der Wahl verabschieden sich Claudia Stamm und einige weitere für LGBTI-Rechte engagierte Mitstreiter aus dem Landtag – sie waren im letzten Jahr aus den Grünen ausgetreten und hatten die Abspaltung "mut" gegründet. Insgesamt durften 9,5 Millionen Bayern bei der 18. Landtagswahl aus bis zu 18 Parteien und Wählergruppen auswählen, so viele wie nie. Die Wahlbeteiligung lag bei 72,5 Prozent, fast neun Prozent mehr als 2013.



In Sitzen bedeutet die Prognose: CSU 79, SPD 21, Freie Wähler 25, Grüne 40, FDP 11 und AfD 24. Die genaue Sitzverteilung kann von Prognosen und ersten Hochrechnungen entschieden abweichen: Über das Verhältnis der Sitze entscheiden anders als bei der Bundestagswahl sowohl Erst- als auch Zweitstimme. Die nicht direkt gewählten Abgeordneten werden durch Listen der Parteien nicht auf Landesebene, sondern jeweils in den sieben Regierungsbezirken bestimmt; in diesen fanden am Sonntag zugleich die Wahlen zu den Bezirkstagen statt.



Dem Landtag gehörten bislang nie mehr als fünf Parteien an. Für eine von den Freien Wählern erwünschte Koalition mit der CSU reicht es derzeit knapp (104 Sitze bei 101 benötigten); die FDP könnte hier für Verstärkung sorgen, aber nicht alleine mit der CSU regieren. Eine schwarzgrüne Koalition hätte eine komfortable Mehrheit, wird seitens der CSU aber kritisch gesehen – die Grünen würden hingegen gerne mitregieren und das Land samt CSU verändern wollen. Die Freien Wähler hatten, anders als die FDP, eine Koalition unter Führung der Grünen vorab abgelehnt und eine solche scheint mit dem derzeitigen Ergebnis nicht möglich; mit der AfD will keine Partei zusammenarbeiten.

Neue Homo-Hasser ersetzen und ergänzen alte

Als eine der Spitzenkandidaten der AfD zieht nun unter anderem die ausgewiesene LGBTI-Gegnerin Katrin Ebner-Steiner in den Landtag ein, die 2016 schon eine Wahlkreis-Kundgebung "gegen den Genderwahn" abhielt, an einer später abgesagten "Demo für alle" teilnehmen wollte und in einem viral-wirren Youtube-Video meinte, eine geplante Schulaufklärung über Homo- und Transsexualität erinnere an "sozialistische Verhältnisse im Bildungswesen à la DDR" und sei eine "Entwertung des natürlichen Sexualverhaltens" und eine "Verharmlosung gesellschaftlich umstrittener sexueller Verhaltensweisen und Praktiken von Minderheiten" (queer.de berichtete). Die stellvertretende Bayern-AfD-Vorsitzende, die in ihrem Wahlkreis Deggendorf bei der Bundestagswahl mit 19,2 Prozent das beste Zweitstimmenergebnis holte, meinte weiter, das "traditionelle Familienbild" biete Kindern "am meisten Schutz vor ideologischer Verirrung, vor Drogen und Kriminalität".

Die AfD forderte in ihrem Wahlprogramm unter anderem, in Bildungseinrichtungen "sämtliche Aktivitäten des Gender-Mainstreaming" und eine "Indoktrination der Kinder und Jugendlichen durch Frühsexualisierung" einzustellen und dafür das "bewährte traditionelle Familienbild zu stärken": "Eine bewusste Verunsicherung von Kindern und Jugendlichen in ihrer sexuellen Identität" lehne man ab. An anderer Stelle heißt es: "Durch gewollte, ideologisch motivierte Desorientierung soll das in den Familien überlieferte Werte- und Bezugssystem aufgebrochen, neutralisiert und durch pseudofamiliäre Leitbilder ersetzt werden. Wir fordern die Wiederherstellung des grundgesetzlich garantierten besonderen Schutzes der Familie als Einheit von Vater, Mutter und Kindern."



Die CSU ist davon nicht weit entfernt: Die Landesregierung ließ monatelange eine Klage gegen die Ehe-Öffnung in Karlsruhe prüfen, hatte sich zuletzt aber immerhin deutlich in der Abgrenzung zur AfD dazu bekannt, dass diese nun als demokratische Entscheidung des Bundestags respektiert werden wird (queer.de berichtete). Im Wahlkampf warnte die Partei zugleich unter anderem wie die AfD vor einer "Frühsexualisierung" im Unterricht (queer.de berichtete); eine geplante akzeptierende Schulaufklärung über LGBTI im Freistaat hatte man auf Druck der Partei und der "Demo für alle" vor Inkraftreten wieder eingeschränkt (queer.de berichtete).



In den Wahlprüfsteinen des LSVD konnte die CSU den Verband in keinem einzigen Punkt überzeugen. So sieht sie keinen Handlungsbedarf, als einziges fehlendes Bundesland einen Aktionsplan gegen Homo- und Transphobie einzuführen. (nb)