Heidelberg: Christdemokratische Studenten laden Homo-Hasser ein

Heute, 14:47h,

Vier von fünf Rednern der Vortragsreihe "Feministin & konservativ" des Heidelberger Rings Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) sind als erbitterte Kämpfer gegen LGBTI-Rechte bekannt. Der CDU-nahe Studierendenverband lud die Redner laut seiner Facebookseite für Vorträge zwischen Oktober und Februar 2019 ein, um das Thema #MeToo "aus einer bürgerlichen Perspektive [zu] betrachten und in Diskussion mit den Referenten eigene Standpunkte [zu] entwickeln". Bei den homofeindlichen Referenten handelt es sich um Professor Ulrich Kutschera, Birgit Kelle, Mathias von Gersdorff und Alexander Tschugguel.



Ulrich Kutschera, ein Evolutionsbiologe an der Universität Kassel, sorgte vergangenes Jahr für Kritik, als er die Öffnung des Adoptionsrechts für Schwule und Lesben als "staatlich geförderte Pädophilie" bezeichnete und erklärte, Homosexuelle seien grundsätzlich nur zu a-sexuellen Eros-Handlungen" fähig. Wegen dieser Aussagen wurde er von einem Gesundheitskongress in Hannover ausgeladen (queer.de berichtete). Das Kuratoriumsmitglied der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung, das immer wieder wirre Thesen zu Homo- und Transsexualität veröffentlicht und in Interviews verbreitet, soll beim RCDS zum Thema "Das Gender-Paradoxon" sprechen.



Die RCDS-Vortragsreihe ist ein "Who's Who" der Homo-Hasser (Bild: Facebook / RCDS Heidelberg)

Autorin Birgit Kelle setzt sich setzt bereits seit Jahren mit Büchern wie "GenderGaga" gegen Feminismus und LGBTI-Rechte ein – auch als gern gesehener Gast in deutschen Talkshows und eine der Unterstützerinnen der "Demo für alle", die seit Jahren gegen die Erwähnung von Homosexualität im Unterricht und gegen die Ehe für alle Stimmung macht.



Der Publizist und Aktivist Mathias von Gersdorff ist vor allem wegen seines Kampfes gegen das Recht auf Abtreibung bekannt. Mit Organisationen wie "Aktion Kinder in Gefahr" sowie der "Deutschen Vereinigung für eine christliche Kultur" echauffiert er sich allerdings seit Jahren über die "absurden Forderungen der Homosexuellenlobby" und kämpft mit der "Demo für alle" gegen Schulaufklärung über LGBTI (queer.de berichtete).



Vierter Redner ist Alexander Tschugguel, einer der Hauptorganisatoren der Hassbus-Tour der "Demo für alle" in den Jahren 2017 und 2018 (queer.de berichtete). Tschugguel engagiert sich für die österreichische Rechtsaußenpartei "Die Reformkonservativen" des früheren FPÖ-Politikers Ewald Stadler, der Homo-Paare als "pervers" ansieht. Sein Thema beim RCDS: "Ehe und Familie im 21. Jahrhundert".



Alexander Tschugguel bei der Hassbous-Tour der "Demo für alle" gegen die Ehe für alle 2017 in Düsseldorf

Außerdem soll die Rednerin Zana Ramadani zum Thema "Frauenrechte und Islam" sprechen. Die ehemalige Femen-Aktivistin, die 2014 die Finalshow von "Germany's Next Topmodel" in der SAP Arena in Mannheim stürmte und dabei auf ihrem Oberkörper den Slogan "Sadistic Show" trug, ist die einzige der fünf Rednern, die sich für LGBTI-Rechte engagiert hat: 2015 unterschrieb sie einen Offenen Brief an Angela Merkel, in der die Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben im Ehe-Recht gefordert wurde. Ramadani ist CDU-Mitglied. (dk)